17 Rennen in dieser Formel 1-Saison liegen mittlerweile hinter uns. Nun geht es in die Hauptstadt Mexikos. SPOX erklärt Euch, wie Ihr in Österreich das Spektakel heute live im TV und Livestream verfolgen.

Das 18. Rennen des Jahres 2021 soll auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez steigen - einer Strecke, der man eher eine Red Bull-Affinität nachsagt. Macht Verstappen heute einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in Österreich - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Austragungsort: Mexiko-Stadt, Mexiko

Mexiko-Stadt, Mexiko Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Start: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Länge: 4.304 Meter

4.304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305.354 km

305.354 km Kurven: 16

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Sergio Perez Red Bull 5 Pierre Gasly AlphaTauri 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Daniel Ricciardo McLaren 8 Charles Leclerc Ferrari 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 12 Fernando Alonso Alpine 13 Nicholas Latifi Williams 14 Mick Schumacher Haas F1 15 Nikita Masepin Haas F1 -+5 Plätze, Getriebewechsel George Russell Williams -Neuer Motor, Start vom Ende Yuki Tsunoda AlphaTauri -Neuer Motor, Start vom Ende Lando Norris McLaren -Neuer Motor, Start vom Ende Esteban Ocon Alpine -Neuer Motor, Start vom Ende Lance Stroll Aston Martin

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in Österreich

Im Gegensatz zu Deutschland haben Formel 1-Fans in Österreich die besseren Karten. Kein einziges Rennen in diesem Jahr wird exklusiv von einem Pay-TV-Anbieter übertragen, jedes einzelne wird im Free-TV übertragen.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im TV und Fernsehen

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs, der ORF, und der Privatsender ServusTV teilen sich in die diesjährige Übertragung rein. Letzterer ist an diesem Wochenende am Zug.

Um 18.10 Uhr startet der Kanal ServusTV Sport mit der Übertragung der Vorberichte. Das eigentliche Rennen beginnt gegen 20.00 Uhr. Mit dabei ist Kommentator und Experte Christian Klien.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung im Livestream

Neben der Option, das Rennen im Fernsehen zu verfolgen, bietet der Privatsender auch einen eigenen Livestream über die Website an. Hier kommt Ihr dahin.

Nach Ende des Großen Preises von Mexiko erwartet Euch noch die Analyse zum Rennen. Auch diese ist wieder bei ServusTV Sport und im Stream via Internet verfügbar.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in Österreich - Der Liveticker bei SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein!

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in Österreich - Die Übertragungslage für die kommenden Rennen

Datum Ort Sender 31. Oktober Mexiko ServusTV 07. November Brasilien ORF 21. November Australien ServusTV 05. Dezember Saudi-Arabien ServusTV 11. Dezember Abu Dhabi ORF

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Mexiko im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in Österreich - Die Tabelle in der Fahrergesamtwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 287,5* 2 Lewis Hamilton Mercedes 275,5* 3 Valtteri Bottas Mercedes 185 4 Sergio Perez Red Bull 150 5 Lando Norris McLaren 149 6 Charles Leclerc Ferrari 128 7 Carlos Sainz Ferrari 122,5* 8 Daniel Ricciardo McLaren 105 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58

