Die Formel 1 macht Halt in Brasilien. Auf der Strecke in Interlagos findet heute im Rahmen des GP von Brasilien sowohl das 1. Freie Training als auch das Qualifying statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Sessions live im TV, Livestream und Liveticker schauen könnt.

Nach dem Sieg in Mexiko kann Max Verstappen an diesem Wochenende in Brasilien einen nächsten wichtigen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft machen. Am heutigen Freitag, den 12. November, also direkt eine Woche nach dem Großen Preis von Mexiko, geht das Rennwochenende in Sao Paulo, Brasilien, los.

Anders als in Mexiko-Stadt kommt beim Wochenende in Interlagos wieder das Sprintqualifying-Format zum Einsatz - nach Silverstone und Monza zum dritten Mal in dieser Saison. Heute finden deswegen nicht zwei Freie Trainings, sondern lediglich ein Training und ein Qualifying zur Ermittlung der Startformation für das Sprintqualifying, das morgen um 20.30 Uhr losgeht, statt.

Das Rennen geht dann am Sonntag (14. November) um 18 Uhr auf dem Autodromo Jose Carlos Pace über die Bühne.

Formel 1 heute live, GP von Brasilien - Die Strecke im Steckbrief

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71 (23 beim Sprintqualifying)

71 (23 beim Sprintqualifying) Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

© getty In Mexiko fuhren beide Red-Bull-Piloten aufs Podest.

Formel 1 heute live: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilien im TV und Livestream sehen

Nachdem für Mexiko ServusTV mit der Übertragung an der Reihe war, übernimmt der ORF den Grand Prix von Brasilien. Das 1. Freie Training läuft heute im Free-TV auf ORF1, die beiden morgigen Sessions, 2. Freies Training und das Sprintqualifying, laufen ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen. Das Qualifying heute könnt Ihr zwar nicht im TV sehen, dafür wird in der ORF-TVthek ein kostenloser Livestream angeboten. Auch die restlichen Sessions gibt es dort im Livestream zu sehen.

Wie immer bietet auch Sky die Möglichkeit, das gesamte Rennwochenende live zu verfolgen. Dafür braucht Ihr den Sender Sky Sport F1 HD, der heute das 1. Freie Training und das Qualifying, morgen das 2. Freie Training und das Sprintqualifying und schließlich am Sonntag das Rennen überträgt.

Außerdem gibt es den heutigen Formel-1-Abend auch im Sky-Livestream zu sehen. Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket ermöglichen Euch darauf Zugriff.

Formel 1 heute live: Freies Training und Qualifying beim GP von Brasilien im Liveticker

Wir bei SPOX haben das Rennwochenende in Brasilien ebenfalls im Angebot. Jede einzelne Session wird ausführlich und live getickert. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Formel 1 heute live - GP von Brasilien: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 12. November 2021 16.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 12. November 2021 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 13. November 2021 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 13. November 2021 20.30 Uhr Sprintqualifying Sonntag, 14. November 2021 18.00 Uhr Rennen

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Max Verstappens Vorsprung auf den WM-Zweiten Lewis Hamilton wächst von Rennen zu Rennen. Auch in Mexiko triumphierte der Niederländer erneut, so dass ihn und Hamilton bereits 19 Punkte trennen. Vier Rennen sind noch übrig, langsam wird es eng für den siebenfachen Weltmeister.