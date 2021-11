Die Formel 1 ist heute zu Gast in Katar. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles über die Übertragung des Rennens in Österreich und wo Ihr den GP von Katar live im TV und im Livestream sehen könnt.

Premiere in der Formel 1! Zum ersten Mal in der langen Historie der Formel 1 findet am heutigen Sonntag, den 21. November, ein Rennen in Katar statt. Start des Großen Preis von Katar ist am heutigen Mittag um 15.00 Uhr.

Im Kampf um den WM-Titel kommt es heute zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Nach seinem furiosen Sieg am letzten Wochenende in Brasilien ist der amtierende Weltmeister nur noch 14 Punkte hinter Max Verstappen in der Weltmeisterschaft. Bei nur noch drei Rennen in dieser Saison ist der Abstand für Max Verstappen alles andere als beruhigend. Doch falls der Niederländer am heutigen Tag gewinnen kann, würde ihn das einen riesigen Schritt in Richtung WM-Titel machen lassen.

Doch das Momentum scheint aktuell bei Mercedes. Trotz der Motoren- und Startplatzstrafe in Brasilien flog Lewis Hamilton nur so durch das Feld. Die Strafen und der andauernde Kampf mit Verstappen und Red Bull - auf und neben der Strecke - scheinen den Briten zusätzlich zu motivieren. Kann er heute den Rückstand in der WM weiter verkürzen?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich: Die Strecke im Überblick

Name: Losail International Circuit

Losail International Circuit Streckenlänge: 5,380 km

5,380 km Runden: 57

57 Renndistanz: 306,660 km

306,660 km Kurven: 16

16 Rennen im Kalender: 20 von 22

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Wer das heutige Rennen der Formel 1 in Katar sehen möchte, dem bieten sich einige Optionen. Zum einen zeigt Servus TV das Rennen heute live im Free-TV. Dazu kommt die Übertragung von Sky, welche ausschließlich im Pay-TV zu sehen ist.

Beide Sender bieten außerdem Livestreams ihres Programm an, mit denen Ihr den GP von Katar ebenfalls live und in voller Länge sehen könnt. Hinzu kommt der eigene Streamingdienst der Formel 1, der es Euch ebenfalls ermöglicht, das heutige Rennen live zu erleben.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich im Free-TV

Servus TV zeigt sich am heutigen Tag für die Übertragung des Rennens zuständig. Seit dieser Formel 1-Saison wechseln sich der ORF und Servus TV mit der Übertragung der Rennen ab. An diesem Wochenende zeigt also Servus TV den GP von Katar live im Free-TV.

Wie gewohnt kommentieren das Rennen am heutigen Tag Andreas Gröbl und Ex-Formel 1-Fahrer Nico Hülkenberg. Die Übertragung beginnt heute um 13.30 Uhr. Das Rennen startet dann um 15.00 Uhr.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich im Pay-TV

Auf Sky kann das heutige Rennen in Katar ebenfalls gesehen werden. Beim deutschen Privatsender seht ihr das Spektakel heute auf Sky Sport F1 und Sky Sport UHD. Wie auf Servus TV beginnen die Vorberichte zum Rennen um 13.30 Uhr.

Wie üblich sind bei Sky am heutigen Tag Sascha Roos und Ralf Schumacher als Kommentatoren im Einsatz. Um das Rennen bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

© getty Kann Max Verstappen heute eine Vorentscheidung im WM-Kampf herbeiführen?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich im Livestream

Wer das heutige Rennen im Livestream sehen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten. Zum einen bietet Servus TV einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Dort seht ihr heute also auch den GP von Katar live und vollumfänglich.

Wer ein gültiges Abonnement bei Sky besitzt kann das Rennen bequem auf dem Tablet oder Smartphone mit der Sky-Go-App sehen, oder alternativ das Sky Ticket buchen.

component

Die letzte Möglichkeit den heutigen GP von Katar im Livestream zu verfolgen bietet F1TV. Das ist der hauseigene Streamingdienst der Formel 1. Auch für F1TV benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich: Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Valtteri Bottas 4 Pierre Gasly 5 Fernando Alonso 6 Lando Norris 7 Carlos Sainz 8 Yuki Tsunoda 9 Esteban Ocon 10 Sebastian Vettel 11 Sergio Perez 12 Lance Stroll 13 Charles Leclerc 14 Daniel Ricciardo 15 George Russell 16 Kimi Räikkönen 17 Nicholas Latifi 18 Antonio Giovinazzi 19 Mick Schumacher 20 Nikita Mazepin

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Katar im Liveticker verfolgen

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Rennen beim Großen Preis von Katar heute live im TV oder im Livestream zu sehen, der kann sich auf SPOX verlassen. Auf SPOX findet Ihr nämlich einen umfangreichen Liveticker zum Rennen, mit dem Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung