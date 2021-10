Formel 1 live: Das Rennen beim GP der USA im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Das Rennwochenende beim GP der USA neigt sich dem Höhepunkt zu: dem Hauptrennen in Austin. SPOX erklärt Euch die Übertragungslage im TV und Livestream in Österreich.

Das 17. Rennen der Formel 1-Saison 2021 wird im texanischen Austin in den USA ausgetragen. Beim GP in der Türkei in Istanbul reichte Max Verstappen ein zweiter Platz um die Führung in der Gesamtwertung von Lewis Hamilton zurückzuerobern. Dennoch trennen die beiden weiterhin nur wenige Punkte voneinander - es bleibt also spannend.

Formel 1, GP der USA: Runden, Distanz, Kurven - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Name: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Distanz: 308,896 km

308,896 km Kurven: 20

Formel 1 live: Das Rennen beim GP der USA im TV und Livestream sehen - Die Übertragung

Alle Rennen kostenlos - das ist die Devise, die seit dieser Rennsaison in Österreich gilt. Im Zuge einer Kooperation sicherten sich der Privatsender ServusTV und der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs ORF die Übertragungslizenzen aller 22 Rennen dieses Jahres. Beide Sender einigten sich darauf, die Events am Sonntag gleichmäßig untereinander aufzuteilen - somit steht jedes einzelne den Zuschauerinnen und Zuschauern Österreichs kostenlos zur Verfügung.

Dieses Rennwochenende beim GP der USA steht auf dem Sendeplan des ORF.

Formel 1 live: Das Rennen heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Der Sender ORF 1 beginnt mit der Vorberichterstattung zum Rennen bereits eine Dreiviertelstunde vor dem Start um 20.15 Uhr. Ab 20.25 Uhr steigt dann auch das berühmt-berüchtigte Kommentatorenduo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz ein, welches schließlich auch durch den Abend führen wird.

Wer das Event jedoch lieber über das Internet verfolgen möchte, der kann dies über den kostenlosen ORF 1-Livestream in der ORF-TVthek tun. Hier kommt Ihr direkt dorthin.

Neben dem ORF wird das Spektakel übrigens auch von Sky übertragen. Der eigens für die größte Motorsport-Liga der Welt eingerichtete Kanal Sky Sport F1 HD beginnt mit der Übertragung des Rennens ab 20.55 Uhr, also nur wenige Minuten vor dem Startschuss. Um auf den Sender zugreifen zu können, benötigt Ihr allerdings ein entsprechendes Abo. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP der USA im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Events live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Hauptrennens

Formel 1: Die Übertragungslage für die kommenden Rennen

Datum Ort Sender 24. Oktober USA ORF 31. Oktober Mexiko ServusTV 07. November Brasilien ORF 21. November Australien ServusTV 05. Dezember Saudi-Arabien ServusTV 11. Dezember Abu Dhabi ORF

Formel 1: Startaufstellung für den Großen Preis der USA Platzierung Fahrer Team 1. Verstappen Red Bull 2. Hamilton Mercedes 3. Perez Red Bull 4. Leclerc Ferrari 5. Sainz Ferrari 6. Ricciardo McLaren 7. Norris McLaren 8. Gasly AlphaTauri 9. Bottas Mercedes 10. Tsunoda AlphaTauri 11. Ocon Alpine 12. Giovinazzi Alfa Romeo 13. Stroll Aston Martin 14. Latifi Williams 15. Räikkönen Alfa Romeo 16. Schumacher Haas 17. Mazepin Haas 18. Vettel Aston Martin 19. Alonso Alpine 20. Russell Williams

Formel 1-GP der USA - Gesamtstand in der Fahrerwertung

Zu diesem Zeitpunkt der Saison zeichnete sich in der Vergangenheit meist schon ab, wer am Ende wohl ganz oben stehen würde. In dieser Saison ist das anders: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen gestaltet den Jahresendspurt spannender denn je.

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 262,5 2. Lewis Hamilton 256,5 3. Valtteri Bottas 177 4. Lando Norris 145 5. Sergio Perez 135 6. Carlos Sainz 116,5 7. Charles Leclerc 116 8. Daniel Ricciardo 95 9. Pierre Gasly 74 10. Fernando Alonso 58

Formel 1: Das sind die restlichen Rennen in diesem Jahr - Der Rennplan

USA: 24. Oktober 20.00 Uhr

24. Oktober 20.00 Uhr Mexiko: 7. November 19.00 Uhr

7. November 19.00 Uhr Brasilien: 14. November 17.00 Uhr

14. November 17.00 Uhr Katar: 21. November 14.00 Uhr

21. November 14.00 Uhr Saudi-Arabien: 5. Dezember 17.30 Uhr

5. Dezember 17.30 Uhr Abu Dhabi: 12. Dezember 13.00 Uhr

