Nach den beiden freien Trainings gestern, stehen heute das dritte dieser Art, sowie das Qualifying auf der Tagesordnung. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Formel-1-Session beim GP der USA live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Formel 1 live: Qualifying beim GP der USA heute im TV und Livestream sehen

Seit diesem Jahr gibt es in Österreich eine neue, zuschauerfreundliche Aufteilung der Übertragungsrechte aller Formel 1-Rennen. Der Privatsender ServusTV und der öffentliche Rundfunk ORF haben sich in einer Kooperation zusammengeschlossen. Beide Sender zeigen jeweils die Hälfte aller Sonntagsrennen - womit jedes einzelne im Free-TV verfügbar ist.

Dieses Rennwochenende steht auf dem Plan des ORF.

Formel 1 heute live: Das Qualifying live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Die Übertragung

Los geht's mit dem Qualifying für das Rennen am morgigen Sonntag Abend um 23.00 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender ORF 1 beginnt mit der Übertragung des Events um 22.55 Uhr, somit nur wenige Minuten vor dem Start. Wie schon am Vortag wird auch heute wieder das Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz in die Rolle der Kommentatoren schlüpfen.

Das dritte freie Training wird nicht im Free-TV verfügbar sein. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky übertragt das Event - dabei könnt Ihr allerdings selbst entscheiden, wo Ihr es lieber schauen wollt: Entweder im Fernsehen oder via Livestream. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

All diejenigen, die die Veranstaltung lieber im Internet verfolgen möchten, haben jedoch auch hier eine kostenlose und unkomplizierte Möglichkeit dem nachzugehen. Über die ORF-Mediathek könnt Ihr ganz einfach auf die Livestreams aller drei Hauptsender zugreifen - somit auch auf das gesamte Formel 1-Programm im ORF 1.

Formel 1 live: Qualifying beim GP der USA - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 22. Oktober ab 18.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Oktober ab 22.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 20.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Oktober ab 23.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Oktober ab 21.00 Uhr Rennen

Formel 1-GP der USA: Das Qualifying im Liveticker

Für all diejenigen, die leider keine Möglichkeit haben das Rennen live zu sehen, haben wir eine entspannte Alternative: den SPOX-Liveticker. Mit Updates im Minutentakt wird Euch garantiert nichts entgehen. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker des dritten freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings

Formel 1: Die Übertragungslage für die kommenden Rennen

Datum Ort Sender 24. Oktober USA ORF 31. Oktober Mexiko ServusTV 07. November Brasilien ORF 21. November Australien ServusTV 05. Dezember Saudi-Arabien ServusTV 11. Dezember Abu Dhabi ORF

Formel 1 live: Qualifying beim GP der USA - Gesamtstand in der Fahrerwertung

Max Verstappen führt wieder die Fahrergesamtwertung an! Ein zweiter Platz in Istanbul reichte ihm, um wieder an Lewis Hamilton vorbeizuziehen. Dieser hatte wegen eines Motorenwechsels von Stelle 11 beginnen müssen und kam am Ende nicht über den fünften Platz hinaus.

Pos. Fahrer Pkt. 1. Lewis Hamilton 262,5 2. Max Verstappen 256,5 3. Valtteri Bottas 177 4. Lando Norris 145 5. Sergio Perez 135 6. Carlos Sainz 116,5 7. Charles Leclerc 116 8. Daniel Ricciardo 95 9. Pierre Gasly 74 10. Fernando Alonso 58

