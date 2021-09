Nach Silverstone steigt heute beim GP in Monza das zweite Sprintqualifying der Saison. Wie Ihr die Session, in der die Startaufstellung für das morgige Rennen ermittelt wird, live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem Sieg beim Heimrennen in Zandvoort hat der Niederländer Max Verstappen wieder die Führung in der Weltmeisterschaft übernommen. Der Red-Bull-Pilot darf jetzt nicht nachlassen, will er den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton besiegen.

Dafür hat Verstappen bereits heute die Chance, den drei-Punkte-Vorsprung zumindest ein wenig zu vergrößern. Im heutigen Sprintqualifying beim GP in Monza bekommt der erste Fahrer, der die Ziellinie nach 18 Runden überquert, drei Punkte. Platz zwei wird mit zwei Punkten, Platz drei mit einem Punkt belohnt.

Das Sprintqualifying auf dem Autodromo Nazionale di Monza in Italien geht am heutigen Samstag (11. September) um 16.30 Uhr los. Davor steigt um 12.30 Uhr noch das 2. Freie Training.

Formel 1: Startaufstellung zum Sprintqualifying

Platzierung Fahrer Team 1. Bottas Mercedes 2. Hamilton Mercedes 3 Verstappen Red Bull 4. Norris McLaren 5. Ricciardo Mercedes 6. Gasly Alpha Tauri 7. Sainz Ferrari 8. Leclerc Ferrari 9. Perez Red Bull 10. Giovinazzi Alfa Romeo 11. Vettel Aston Martin 12. Stroll Aston Martin 13. Alonso Alpine F1 Team 14. Ocon Alpine F1 Team 15. Russell Williams 16. Latifi Williams 17. Tsunoda Alpha Tauri 18. Schumacher Haas 19. Kubica Alfa Romeo 20. Mazepin Haas

Formel 1 live: Sprintqualifying beim GP in Monza heute im TV und Livestream sehen

Wer das Sprintqualifying heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Bezüglich der Free-TV-Übertragung ist in Österreich der ORF an der Reihe. Bei ORF1 startet die Übertragung um 16.15 Uhr, Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kommentieren das Spektakel für Euch. In der ORF-TVthek könnt Ihr außerdem auch im kostenlosen Livestream das Sprintqualifying verfolgen.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt ebenfalls Übertragungsrechte für die Formel-1-Saison 2021 und zeigt daher jede einzelne Session, darunter auch das heutige Sprintqualifying. Ab 15.45 Uhr laufen auf dem Sender Sky Sport F1 HD die Vorberichte zur Session. Es begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch die Übertragung.

Sky zeigt das Sprintqualifying nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Dieser ist kostenpflichtig und entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket abrufbar.

Formel 1 live: Sprintqualifying beim GP in Monza heute im Liveticker

SPOX bietet das Sprintqualifying beim Großen Preis in Monza in Form eines Livetickers zum Mitlesen an. Von der ersten bis zur letzten Runde tickern wir das Geschehen auf der Strecke für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker: Sprintqualifying beim GP in Monza.

Formel 1: Der Stand in der Weltmeisterschaft

Rang Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 224,5 2. Lewis Hamilton 221,5 3. Valtteri Bottas 123 4. Lando Norris 114 5. Sergio Perez 108 6. Charles Leclerc 92 7. Carlos Sainz 89,5 8. Pierre Gasly 66 9. Daniel Ricciardo 56 10. Fernando Alonso 46

