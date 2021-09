Die Formel 1 geht heute in Sotschi in eine neue Runde: Auf der Strecke am Schwarzen Meer findet am Nachmittag der GP von Russland statt. Kommen sich die beiden WM- Kontrahenten Max Verstappen und Lewis Hamilton dieses Mal wieder zu nahe? In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Rennen live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Das Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geht in die nächste Runde! Nach dem spektakulären Crash in Monza duellieren sich die beiden heute beim GP von Russland erneut. Das Rennen in Monza konnten die beiden Streithähne nach dem Crash nicht beenden. Folglich ist die Stimmung jetzt sehr aufgeheizt. Etwas Entspannung könnten da die Voraussetzungen vor dem Rennen liefern. Durch die Kollision wird Max Verstappen heute um drei Startplätze zurückversetzt. Die Favoritenrolle heute in Sotschi sollte allerdings sowieso klar sein: Alle sieben Rennen auf diesem Kurs hat Mercedes gewonnen, vier davon Lewis Hamilton. Damit sind sie seit 2014 hier in Russland ungeschlagen. Kann Max Verstappen trotz der Hypothek diese Serie brechen?

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Wer das Rennen heute live im TV oder im Livestream sehen möchte, dem bieten sich am heutigen Mittag einige Alternativen. Darunter natürlich die Übertragung im Free-TV, die sich seit dieser Saison Servus TV und der ORF teilen. Doch auch einige Alternativen im Pay-TV bieten sich, damit Ihr das Rennen live im TV oder Livestream genießen könnt.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Free-TV

Die Formel 1 wird seit dieser Saison in Österreich im Free-TV übertragen - und das gleich von zwei Sendern. Servus TV und der ORF teilen sich die Übertragungsrechte für diese Formel 1- Saison. Nur den GP von Österreich zeigten beide Sender im TV. Am heutigen Sonntag ist der ORF mit der Übertragung an der Reihe. Diese startet um 13.25 Uhr. Das Rennen beginnt dann um 14.00 Uhr. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kommentieren das Ganze live.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Pay-TV

Wer möchte kann das ganze Rennen auch live im Pay-TV sehen. Der Münchener Bezahlsender Sky ist dafür die richtige Anlaufstelle. Einen eigenen TV- Sender namens Sky Sport F1 hat Sky dafür eingerichtet. Auf Sky Sport F1 seht Ihr das Rennen live und in voller Länge. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Kommentiert wird der heutige GP von Russland wie gewohnt von Sascha Roos und Ralf Schuhmacher. Die Vorberichte beginnen heute um 12.30 Uhr.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Livestream

Wer das ganze Rennen bequem im Livestream auf dem Tablet oder dem Smartphone sehen möchte, kann auch auf einige Alternativen zurückgreifen. Der ORF bietet einen Livestream seines gesamten Programms an. Dort könnt Ihr das Rennen vollumfänglich live sehen.

Wer im Livestream auf das komplette Angebot von Sky zurückgreifen möchte, benötigt die Sky-GO- App. Mit dieser App lassen sich alle Inhalte des Senders streamen. Alternative kann für das Rennen auch das SkyTicket gebucht werden. Diese Angebote sind ebenfalls kostenpflichtig.

Die letzte Alternative bietet ein Livestream der Formel 1 selbst. Auf F1TV könnt Ihr das Rennen ebenfalls live und in voller Länge genießen. Auch dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland im TV und Livestream sehen - die Übertragung im Liveticker

Wer das komplette Rennen nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, der ist bei SPOX genau richtig. Vollumfänglich berichten wir von dem Rennen in Form eines Livetickers. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland: Die wichtigsten Infos:

Datum: 26. September

Rennstart: 14.00 Uhr

Strecke: Sochi Autodrom

Distanz: 309,745

Runden: 53

Streckenlänge: 5,848 km

Streckenrekord: 1:35,764 (Lewis Hamilton)

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland: Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Lando Norris McLaren 2 Carlos Sainz Ferrari 3 George Russell Williams 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Daniel Ricciardo McLaren 6 Fernando Alonso Alpine 7 Valtteri Bottas Mercedes 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Sergio Perez Red Bull 10 Esteban Ocon Alpine 11 Sebastian Vettel Aston Martin 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 Mick Schumacher Haas F1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 Nikita Masepin Haas F1 -neue Antriebsteile Nicholas Latifi Williams -neue Antriebsteile Charles Leclerc Ferrari -neue Antriebsteile und Strafe aus Monza Max Verstappen Red Bull

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Russland: Der aktuelle WM- Stand: