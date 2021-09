Das 13. Rennen der Formel-1-Saison findet heute in Zandvoort statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen beim Grand Prix der Niederlande live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag entbrennt der erneute Kampf um die Meisterschaft in der Formel 1. Ausgerechnet in seinem Heimatland möchte Max Verstappen die WM-Führung von Lewis Hamilton übernehmen. Wir erklären Euch, wie Ihr das Rennen heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP der Niederlande im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Formel1-Fans aufgepasst: ServusTV zeigt das heutige Rennen live und in voller Länge im Free-TV. In Österreich wechseln sich der ORF und ServusTV mit der Übertragung der Formel 1-Rennen ab. An diesem Wochenende ist der Red-Bull-Sender für die Übertragung zuständig.

Ab 15.00 Uhr könnt Ihr das Spektakel live im Free-TV sehen. Andreas Gröbl ist wie gewohnt als Kommentator an diesem Wochenende tätig. Zur Seite steht ihm entweder Niko Hülkenberg oder Christian Klien. Die beiden ehemaligen Formel 1-Fahrer wechseln sich als Experten neben Gröbl ab.

Auch der deutsche Bezahlsender Sky übertragt das Rennen in voller Länge live. Dazu benötigt Ihr jedoch ein gültiges Sky-Abonnement. Die Übertragung beginnt bei dem neu-gegründeten Sender Sky Sport F1 schon um 13.30 Uhr.

Das Rennen ist jedoch nicht nur im linearen Fernsehen zu sehen. Wer den großen WM- Kampf bequem streamen möchte, bieten sich gleich drei Alternativen. ServusTV bietet neben seiner Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream an. Den könnt Ihr ganz leicht über das Internet oder die ServusTV- App finden.

Auch für alle Sky-Kunden ist das Streamen des Rennens in Zandvoort möglich. Wenn Ihr ein gültiges Sky-Abo besitzt, könnt Ihr über die Sky GO-App das Rennen live und in voller Länge sehen.

Die letzte Alternative bietet der hauseigene Formel 1 Sender F1TV. Um das Rennen dort live zu schauen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP der Niederlande im Liveticker auf SPOX

Wer das Rennen nicht live schauen kann, ist bei uns bestens aufgehoben. Wir verfolgen das Rennen in den Niederlanden wie gewohnt für Euch im Liveticker. So verpasst Ihr nichts von der spannenden Action auf der Strecke.

Hier kommt Ihr zum Liveticker des Formel 1 Rennens in Zandvoort.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP der Niederlande - Die Strecke im Überblick

Streckenname: Circuit Park Zandvoort

Streckenlänge: 4,252 km

Runden: 72

Distanz. 306,144 km

Streckenrekord: 1:16.538 (Alan Prost, 1985)

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 Esteban Ocon Alpine 9 Fernando Alonso Alpine 10 Daniel Ricciardo McLaren 11 George Russell Williams 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Lando Norris McLaren 14 Nicholas Latifi Williams 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Sergio Perez Red Bull 17 Sebastian Vettel Aston Martin 18 Robert Kubica Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Mazepin Haas F1

Formel 1 live: Das Rennen beim GP der Niederlande im TV und Livestream sehen - So steht es im WM-Kampf

Schon letztes Jahr hätte auf der Strecke in Zandvoort der GP der Niederlande stattfinden sollen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde der WM-Lauf jedoch verschoben. Für die heimischen Fans dürfte die Verspätung nicht allzu schwer wiegen. Ihr Lokalheld Max Verstappen ist nämlich mitten im Kampf um die Meisterschaft. Mit einem Sieg im heutigen Rennen könnte er an Titelverteidiger Lewis Hamilton vorbeiziehen. Das wäre sein zweiter Erfolg in Folge, nach seinem kuriosen Sieg letzte Woche in Spa- Francochamps.