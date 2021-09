Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in den Niederlanden. Ehe dort am Sonntag der 13. Große Preis der Saison steigt, stehen erst einmal die freien Trainings an. So könnt Ihr sie im TV und Livestream miterleben.

Formel 1 heute live, Freie Trainings beim GP der Niederlande: Uhrzeit

Formel 1 goes Benelux. Nach dem GP in Belgien am vergangenen Wochenende heulen die Motoren der Boliden bereits am heutigen Freitag, den 3. September in den Niederlanden wieder.

In Vorbereitung auf das Rennen am Sonntag findet heute ab 11.30 Uhr das erste freie Training auf dem Circuit Park Zandvoort statt. Das zweite beginnt am Nachmittag um 15 Uhr.

Formel 1: GP der Niederlande - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 3. September 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 3. September 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 4. September 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 4. September 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 5. September 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP der Niederlande im TV und Livestream sehen

Wird es zu den ersten beiden Trainings eine Übertragung im TV und Livestream geben? Ja. ServusTV nimmt sich der Ausstrahlung diesmal an und geht um 11.25 Uhr sowie um 14.55 Uhr jeweils auf Sendung. Zurückgreifen könnt Ihr dann auch auf einen Livestream des Senders.

Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, bei Sky einzuschalten. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der kompletten F1-Saison und ist somit auch in den Niederlanden dabei. Sky via Livestream abrufen lässt sich über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP der Niederlande im Liveticker

Abgesehen davon seid Ihr eingeladen, Euch hier bei SPOX in den Liveticker zu klicken. Auch dort wird Euch nichts Wichtiges entgehen, selbst wenn Ihr nicht im TV oder Livestream reinschauen können werdet.

Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP der Niederlande im TV und Livestream sehen - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Länge: 4252 Meter

4252 Meter Runden beim GP: 72

72 Distanz: 306,144 km

306,144 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 4

Formel 1: Aktueller WM-Stand in der Fahrerwertung

WM-Führender ist nach zwölf GP Lewis Hamilton. Auch diese Saison liefert sich der Brite wieder ein enges Duell mit Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot liegt mit seinen 199,5 Punkten nur drei Zähler hinter Hamilton.