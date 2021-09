Formel 1 heute live: Freies Training und Qualifying beim GP in Monza im TV und Livestream sehen

Die Formel 1-Saison geht in Runde Nummer 14. Der Große Preis von Italien wird nirgendwo anders, als dem legendären "Temple of Speed" in Monza ausgefahren. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das erste freie Training und das Qualifying heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Nicht einmal eine Woche nach den Dünen von Zandvoort geht es schon weiter: Heute können die Fahrer zum ersten Mal die Strecke im Autodromo Nationale Di Monza austesten. Wie sich die Übertragung der beiden Events gestaltet, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Freies Training und Qualifying in Monza: Termine, Start, Dauer

Der Große Preis von Italien findet am Sonntag, den 12. September um 15 Uhr statt. Gastgeber wird die 120.000-Einwohner-Stadt Monza in der Region Lombardei sein. Doch noch lange bevor die letzten Doppelampeln erloschen sind, stehen natürlich noch eine Reihe von Trainingseinheiten sowie die Qualifying-Rennen an.

Los geht es am heutigen Freitag, dem 10. September wie gewohnt mit dem ersten freien Training. Danach werden die Fahrer das erste Qualifying absolvieren, bevor es morgen sowohl mit dem zweiten freien Training als auch dem Sprint-Qualifying weitergeht. Abgerundet wird das Wochenende schließlich mit dem Rennen am Sonntag.

Formel 1: GP von Italien (Monza) - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 10. September 14.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. September 18 Uhr Qualifying Samstag, 11. September 12 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. September 16.30 Uhr Sprint-Qualifying Sonntag, 12. September 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freies Training und Qualifying in Monza heute live - die Übertragung im TV und Livestream

Seit diesem Jahr gibt es in Österreich eine neue, zuschauerfreundliche Aufteilung der Übertragungsrechte aller Formel 1-Rennen. Der Privatsender ServusTV und der öffentliche Rundfunk ORF haben sich in einer Kooperation zusammengeschlossen. Beide Sender zeigen jeweils die Hälfte aller Sonntagsrennen - womit jedes einzelne im Free-TV verfügbar ist. Der Große Preis von Monza wird auf dem Kanal ORF 1 live zu sehen sein, die Übertragung beginnt ab 14.25 Uhr.

Ein noch breiteres Spektrum an Formel 1-Content hat nur der Pay-TV-Sender Sky zu bieten. Über den hauseigenen Kanal Sky Sport F1 überträgt das Unternehmen neben den finalen Rennen am Sonntag, auch exklusiv alle Trainingseinheiten und Qualifyings. Die Ausstrahlung des ersten freien Trainings am heutigen Tage beginnt ab 14.15 Uhr, das Qualifying am Nachmittag kann ab 17.30 Uhr bestaunt werden.

Die heutigen Events könnt Ihr bei Sky übrigens auch unterwegs verfolgen: Sky Go und Sky Ticket machen's möglich.

Formel 1: Freies Training und Qualifying in Monza im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Rennen live anzuschauen, dann haben wir eine entspannte Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker! Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem laufenden. Klickt Euch rein:

Formel 1, Monza-GP: Die Strecke

Das 14. Rennen der laufenden Saison findet im ruhmreichen Autodromo Nazionale di Monza statt. Lange Geraden sind der Grund dafür, dass die Strecke auch als "letzte Hochgeschwindigkeitsstrecke der Moderne" bezeichnet wird. Im Jahr 2005 stellte der Finne Kimi Räikkönen mit 370,1 km/h den ewigen Streckenrekord in puncto Geschwindigkeit auf.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick