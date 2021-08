Heute steht das zwölfte Formel-1-Rennen der Saison in Spa, Belgien, an. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Grand Prix live im TV und Livestream in Österreich sehen könnt.

Formel 1 - Rennen beim GP von Spa: Die Infos zum Rennen

Etwas mehr als die Hälfte der Formel-1-Saison 2021 ist absolviert. Die Piloten und Teams befinden sich an diesem Wochenende in Spa, Belgien. Nach drei Freien Trainings und einem Qualifying erwartet Euch am heutigen Sonntag, den 29. August, mit dem Rennen das Highlight des Wochenendes.

Um 15 Uhr stellen sich die 20 Fahrer auf dem Circuit de Spa-Francorchamps auf, ehe wenige Momente später das Rennen losgeht.

44 Runden müssen die Piloten mit ihren Boliden auf der langen Strecke, die aus neun Rechts- und zehn Linkskurven besteht, absolvieren.

© getty Lewis Hamilton und Max Verstappen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der WM.

Formel 1 - Das Rennen beim GP von Spa: Strecke im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7.004 Meter

7.004 Meter Runden: 44

44 Distanz: 308,052 km

308,052 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Spa im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Für den Großen Preis von Belgien ist in Österreich wieder der ORF an der Reihe. Um 14.25 Uhr startet auf ORF1 die Live-Übertragung aus Spa-Francorchamps. Für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz ist folgendes Personal:

Kommentator: Ernst Hausleitner

Co-Kommentar: Alexander Wurz

Analyse: Corinna Kamper und Ferdinand Habsburg

Außerdem könnt Ihr das Rennen auch im Livestream in der ORF-TVthek verfolgen, und das völlig gratis.

Ebenfalls für die Übertragung heute zuständig ist Sky. Dafür müsst Ihr den Sender Sky Sport F1 HD, den Ihr auch im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo-Abo oder SkyTicket nutzen könnt, aufrufen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Formel 1 live: Rennen beim GP von Spa im Liveticker

Zusätzlich tickert SPOX für Euch das Rennen in Spa live mit. Überholmanöver, Boxenstopps, Ausfälle - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Rennen beim GP von Spa.

Formel 1: Die Startaufstellung beim GP von Spa

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Williams 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Daniel Ricciardo McLaren 5 Sebastian Vettel Aston Martin 6 Pierre Gasly AlphaTauri 7 Sergio Perez Red Bull 8 Esteban Ocon Alpine 9 Lando Norris McLaren 10 Charles Leclerc Ferrari 11 Nicholas Latifi Williams 12 Carlos Sainz Ferrari -+5 Pos., Strafe aus Ungarn Valtteri Bottas Mercedes 14 Fernando Alonso Alpine 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Mick Schumacher Haas F1 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 Nikita Masepin Haas F1 -+5 Pos., Strafe aus Ungarn Lance Stroll Aston Martin

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick