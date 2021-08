Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV und Livestream sehen

In Spa findet an diesem Wochenende nach längerer Pause wieder ein Formel-1-Rennen statt. Am heutigen Freitag gehen die ersten Freien Trainings über die Bühne. Wir zeigen auf, wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Das lange Warten hat ein Ende! Am heutigen Freitag, 27. August, kehrt die Formel 1 aus ihrer fast vierwöchigen Sommerpause zurück. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps steigen um 11.30 Uhr und um 15 Uhr die beiden ersten Freien Trainings zum Großen Preis von Belgien.

Auf dem anspruchsvollen Kurs in den Ardennen mit der legendären Kurvenkombination Eau Rouge will Red-Bull-Pilot Max Verstappen nach dem Ausfall beim letzten Rennen auf dem Hungaroring zurück in die Erfolgsspur. In der Fahrerwertung liegt der Niederländer acht Punkte hinter Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes). Wir geben Euch einen Überblick, wie Ihr das 1. und 2. Freie Training heute live im TV und im Livestream sehen könnt.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV und Livestream sehen

Das mögen viele in der langen Pause wieder vergessen haben - in Österreich teilen sich in diesem Jahr der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte an der Formel 1 und wechseln sich in der Berichterstattung ab. Welcher Sender ist an diesem Wochenende an der Reihe?

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im Free-TV sehen

Es ist der ORF! Auf ORF1 könnt Ihr heute die beiden Trainingseinheiten live im Free-TV sehen. Die Übertragung des 1. Freien Trainings beginnt um 11.20 Uhr, die des 2. um 14.50 Uhr. Kommentator ist Ernst Hausleitner, als Experte ist Alexander Wurz im Einsatz.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im Pay-TV sehen

Ebenfalls live sehen könnt Ihr die Freien Trainings heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält in Österreich und in Deutschland die Rechte an der Übertragung der gesamten Saison.

Auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 beginnt die Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher um 11.15 Uhr.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute im Livestream sehen

Das ORF bietet auch einen kostenlosen Livestream zum 1. und 2. Freien Training an. Diese findet Ihr in der ORF-TVthek.

Bezahlen müsst Ihr dagegen für den Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen diesen mit der SkyGo-App, alle anderem nachdem sie ein Sky Ticket erworben haben.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Formel 1

Formel 1 Runde: 12. Grand Prix in der Saison 2021

12. Grand Prix in der Saison 2021 Sessions: 1. und 2. Freies Training

1. und 2. Freies Training Datum: 27. Augsut 2021

27. Augsut 2021 Ort: Spa (Belgien)

Spa (Belgien) Übertragung AT: Sky, ORF1

Livestream AT: Sky, F1TV, ORF-TVhek

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV und Livestream sehen - Zeitplan Rennwochenende

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 27. August 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. August 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. August 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. August 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 29. August 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV und Livestream sehen - Sessions im Liveticker

Ihr könnt die Freien Trainings heute nicht im TV oder im Livestream verfolgen? SPOX hält Euch mit einem ausführlichen Liveticker zu beiden Sessions auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7.004 Meter

7.004 Meter Runden: 44

44 Distanz: 308,052 km

308,052 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

© getty In Eau Rouge erreichen die Formel-1-Boliden eine Geschwindigkeit von über 300 km/h.

