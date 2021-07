Formel 1: Qualifying beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream sehen

Nach dem Großen Preis der Steiermark am vergangenen Wochenende startet heute an gleicher Stelle der Österreich-GP. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Qualifying am heutigen Samstag live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Nach dem Sieg für Max Verstappen am vergangenen Wochenende wird spannende zu beobachten, ob dem Niederländer sieben Tage später an gleich Stelle das Kunststück erneut gelingt.

Formel 1: Der Zeitplan des Österreich-GPs

Das Qualifying wird heute Nachmittag um 15 Uhr starten. Gefahren wird auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 02.07.2021 11:30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 02.07.2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 03.07.2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 03.07.2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 04.07.2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim Österreich-GP heute live im TV und Livestream sehen

Beim Österreich-GP habt Ihr mehrere Möglichkeiten, das Qualifying live im TV und Livestream zu sehen.

Formel 1: Qualifying beim Österreich-GP heute live im TV sehen

Zum ersten und einzigen Mal in dieser F1-Saison werden sowohl das ORF als auch ServusTV alle Sessions des Österreich-GPs zeigen. Normalerweise wechseln sich beide Sender in der Übertragung der Rennen ab, beim Heimspiel in Spielberg werden aber Beide Qualifying und Rennen live und in voller Länge zeigen.

Beim ORF kommentiert auch in der Formel-1-Saison 2021 das eingespielte Duo bestehend aus Ernst Hausleitner und dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Alexander Wurz, bei ServusTV kommentiert Andrea Schlager zusammen mit Experte und Ex-Red-Bull-Pilot Christian Klien.

Formel 1: Qualifying beim Österreich-GP heute live im Livestream sehen

Beide Sender haben darüber hinaus kostenlose Livestreams zur Verfügung, diese sind allerdings nur in Österreich oder mit österreichischem VPN abrufbar.

Formel 1: Der Österreich-GP im SPOX-Liveticker

Auch bei uns könnt Ihr live mit dabei sein. Wir tickern alle Sessions der F1-Saison 2021 live und in voller Länge für Euch mit. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

Formel 1, Österreich-GP: Der Red-Bull-Ring im Steckbrief

Streckenname Red-Bull-Ring Länge 4.326 Meter Runden 71 Distanz 307,020 km Rechtskurven 7 Linkskurven 2

