Formel 1 heute live: Freie Trainings und Qualifying beim GP von Großbritannien im TV und Livestream sehen

Erstes freies Training, später dann schon das Qualifying: So lautet bei der Formel 1 das Programm am heutigen Freitag beim GP von Großbritannien. SPOX sagt Euch, wie Ihr heute live im TV und Livestream dabei seid.

Diesmal ist Großbritannien an der Reihe: In der Formel 1 wird an diesem Wochenende in Silverstone gefahren. Ehe am Sonntag der Große Preis ansteht, geht es am heutigen Freitag, den 16. Juli, wie üblich mit dem ersten freien Training los.

Das zweite folgt allerdings nicht heute, denn durch die Einführung des Sprintrennens wird der Terminkalender ein wenig durcheinandergewirbelt. Die erste Trainingssession beginnt um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit und dauert wie gewohnt eine Stunde, ab 19 Uhr ist dann aber schon Zeit für das Qualifying.

Normalerweise findet das Zeitfahren zur Ermittlung der Startformation für den GP ja Samstagnachmittags statt, für Samstagabend ist nun allerdings das Sprintrennen angesetzt, das nach dem zweiten freien Training (Samstag, 13 Uhr) ab 17.30 Uhr steigt. Die Piloten fahren dann 17 Runden, was einem Drittel der Gesamtrenndistanz am Sonntag und 100 Kilometern entspricht. Mit der Fahrer-Reihenfolge zum Ende des Sprintrennens geht es dann am Sonntag in den Haupt-GP (16 Uhr).

Formel 1, GP von Großbritannien: Termine zum Renn-Wochenende

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 16. Juli 2021 15.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juli 2021 19 Uhr Qualifying Samstag, 17. Juli 2021 13 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juli 2021 17.30 Uhr Sprintrennen (Qualifying) Sonntag, 18. Juli 2021 16 Uhr Rennen

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Der ORF und ServusTV teilen sich die Live-Übertragung der Formel 1 auf, wobei vereinzelt auch beide Sender gleichzeitig an Renn-Wochenenden im Einsatz sind.

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Großbritannien heute live im TV

In Großbritannien ist das allerdings nicht der Fall. Von der Strecke in Silverstone aus wird der ORF diesmal live mit von der Partie sein und auf ORF1 nicht nur das Rennen am Sonntag, sondern auch schon heute das erste freie Training und das Qualifying ausstrahlen.

Sendungsstart ist heute je um 15.20 und um 18.55 Uhr. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Ernst Hausleitner und Robert Lechner.

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Großbritannien heute live im Livestream

Das ORF1-Programm wird dann parallel auch als Livestream abrufbar sein, dementsprechend lässt sich die Formel 1 Eurerseits heute zum Beispiel auch von unterwegs aus verfolgen. Der Stream ist kostenlos und es bedarf zum Abruf keiner Registrierung. Anschließend steht dieser auch noch für sieben Tage zum Re-Live bereit.

Formel 1: Freies Training und Qualifying beim GP von Großbritannien heute im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, live im TV oder Livestream einzuschalten, darf gerne bei uns vorbeischauen. Mit dem SPOX-Liveticker wird Euch während der Sessions auf der Strecke in Silverstone definitiv nichts Wichtiges entgehen.

