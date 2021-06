Auf dem Red-Bull-Ring steigt heute das Qualifying zum Großen Preis der Steiermark. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Jagd nach der besten Rundenzeit live im TV und im Livestream sehen könnt.

Die Formel 1 ist zurück in Österreich - und wird dort auch für einige Zeit bleiben! Am morgigen Sonntag findet der Große Preis der Steiermark statt, genau eine Woche später der Große Preis von Österreich.

Am heutigen Samstag, 26. Juni, wird beim Qualifying zum Großen Preis der Steiermark um die Pole Position und die weiteren Startplätze gefahren. Das Qualifying auf dem Red-Bull-Ring beginnt um 15 Uhr. Davor haben die Piloten ab 12.30 Uhr die Chance, sich beim 3. Freien Training mit der Strecke vertraut zu machen.

Das Qualifying ist wie immer in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt ist. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. Die zehn schnellsten Fahrer aus Q2 schaffen es in Q3. Dort werden die Startpositionen eins bis zehn ermittelt. Der Fahrer mit der schnellsten Rundenzeit in Q3 geht morgen von der Pole Position aus ins Rennen.

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream sehen

In Österreich werden alle Rennen live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die Motorsport-Königsklasse teilen sich der ORF und ServusTV. Den ersten heimischen Grand Prix des Jahres in der Steiermark zeigt der Privatsender ServusTV.

Die Übertragung des Qualifyings beginnt um 14.55 Uhr. Andreas Gröbl, Ex-Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg und Philipp Brändle sitzen für Euch am Mikrofon. Moderatorin Andrea Schlager melden sich aus der Boxengasse. Zudem ist Patrick Laub als Interviewer auf Stimmenfang.

Auf der Website sport.servustv.com bietet ServusTV zudem einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr auch über die Smartphone-Apps des Senders sowie über entsprechende Apps ausgewählter Smart-TVs abzurufen.

Aufgepasst: ServusTV kann man in Deutschland auch empfangen. Hier gibt es die Infos dazu. Gleich noch ein Blick in die nahe Zukunft: Vom Großen Preis von Österreich am kommenden Wochenende werden sowohl ServusTV, als auch der ORF live berichten.

Ebenfalls live könnt Ihr das heutige Qualifying heute ab 14.30 Uhr bei Sky auf dem Kanal Sky Sport F1 sehen. Der Pay-TV-Sender hält auch in Österreich die Übertragungsrechte an allen Rennen. Sky bietet auch eine kostenpflichtigen Livestream an, den Sky-Kunden via Sky Go abrufen können. Nicht-Kunden können nach dem Erwerb eines Sky Ticket (Preis 19,99 Euro im Monat) das Qualifying auf dem Endgerät ihrer Wahl sehen.

Wettbewerb: Formel 1

Formel 1 Runde: 8. Grand Prix in der Saison 2021

8. Grand Prix in der Saison 2021 Sessions: Qualifying

Qualifying Datum: 26. Juni 2021

26. Juni 2021 Ort: Spielberg (Österreich)

Spielberg (Österreich) Übertragung AT: Sky, ServusTV

Livestream AT: Sky, servustv.com, F1TV

Formel 1: GP der Steiermark - Das weitere Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Samstag, 26. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 27. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim Steiermark-GP heute live im Liveticker

SPOX bietet zum Qualifying einen ausführlichen Liveticker an. In diesem informieren wir Euch schnell darüber, welche Fahrer es in den nächsten Abschnitt schaffen und wer am Sonntag von der Pole Position aus starten wird.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifying.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

© getty Im vergangenen Jahr gewann Lewis Hamilton den Großen Preis der Steiermark vor Valtteri Bottas und Max Verstappen.

