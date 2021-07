Formel 1 heute live: Freie Trainings beim GP von Österreich im TV und Livestream sehen

In Spielberg findet an diesem Wochenende das zweite Rennen in Österreich in einer Woche statt. Am heutigen Freitag gehen die ersten Freien Trainings über die Bühne. Wir zeigen auf, wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Österreich ist momentan die Heimat der Formel 1! Nach dem Großen Preis der Steiermark steht an diesem Wochenende bereits das nächste Rennwochenende in der Alpenrepublik - mit dem Großen Preis von Österreich am kommenden Sonntag als Höhepunkt - bevor.

Am heutigen Freitag, 2. Juli, geht es auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit den beiden ersten Freien Trainings los. Wir geben Euch einen Überblick, wie Ihr diese heute live im TV und im Livestream sehen könnt.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte an der Formel 1 teilen sich in diesem Jahr der ORF und ServusTV. Am vergangenen Wochenende war ServusTV mit der Live-Übertragung an der Reihe, vom zweiten Heimrennen des Jahres berichten aber beide Sender ausführlich live.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im Free-TV sehen

Beide Trainingseinheiten werden heute live vom ORF und von ServusTV im Free-TV übertragen.

Fangen wir mit dem ORF an: Auf ORF1 ist das 1. Freie Training ab 11 Uhr zu sehen, das 2. Freie Training ab 14.30 Uhr. Ernst Hausleitner kommentiert, ihn unterstützt Alexander Servus.

Der Privatsender ServusTV geht um 10.55 Uhr (1. Freies Training) und um 14.25 Uhr (2. Freies Training) auf Sendung. Moderatorin Andrea Schlager berichtet mit Christian Klien und Patrick Laub aus der Boxengasse, Kommentator Andreas Gröbl hat die Experten Nico Hülkenberg, Philipp Eng, Philipp Brändle und Mathias Lauda um sich.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im Pay-TV sehen

Ebenfalls live sehen könnt Ihr die Freien Trainings heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält in Österreich und in Deutschland die Rechte an der Übertragung der gesamten Saison.

Auf dem neu gelaunchten Kanal Sky Sport F1 beginnt die Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher um 11.15 Uhr.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute im Livestream sehen

Zusätzlich könnt Ihr das 1. und 2. Freie Training heute auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek und bei ServusTV verfolgen.

Kostenpflichtig ist dagegen das Livestreamangebot von Sky. Kunden können hierfür Sky Go abrufen. Für alle anderen gibt es die Option, das Sky Sport-Paket mit dem Sky Ticket für 19,99 Euro im Monat zu erwerben.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Formel 1

Formel 1 Runde: 9. Grand Prix in der Saison 2021

9. Grand Prix in der Saison 2021 Sessions: 1. und 2. Freies Training

1. und 2. Freies Training Datum: 2. Juli 2021

2. Juli 2021 Ort: Spielberg (Österreich)

Spielberg (Österreich) Übertragung AT: Sky, ServusTV, ORF1

Livestream AT: Sky, servustv.com, F1TV, ORF-Thek

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream sehen - Zeitplan Rennwochenende

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 2. Juli 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 2. Juli 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag,3. Juli 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag,4. Juli 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV und Livestream sehen - Sessions im Liveticker

Ihr könnt die Freien Trainings heute nicht im TV oder im Livestream verfolgen? SPOX hält Euch mit einem ausführlichen Liveticker zu beiden Sessions auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Österreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 3

