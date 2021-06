Formel 1 live: Das Rennen von Aserbaidschan im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Die Formel 1 fährt an diesem Wochenende in Baku. Wir sagen Euch, wie Ihr das Rennen von Aserbaidschan in Österreich live im TV und Livestream sehen könnt.

Am Sonntag (6. Juni) um 14 Uhr gehen die Ampeln in Baku aus und geben das Rennen in Aserbaidschan frei.

In Österreich kümmert sich ORF 1 um die Übertragung.

Der Free-TV-Sender startet um 12.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, das Rennen kommentieren schließlich Ernst Hausleitner und Ex-Rennfahrer Alexander Wurz.

Aufgepasst: ORF kann man in Deutschland auch empfangen. Hier gibt es die Infos dazu.

Auch im Livestream könnt Ihr das Rennen verfolgen, der ORF bietet diesen kostenlos auf seiner Webseite an. Hier geht's lang!

Erst zum vierten Mal ist die Königsklasse des Motorsports in Baku zu Gast, mit Daniel Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018) und Valtteri Bottas (2019) gab es bisher drei unterschiedliche Sieger.

Streckenname: Baku City Circuit

Baku City Circuit Länge: 6.003 Meter

6.003 Meter Runden: 51

51 Distanz: 306,153 km

306,153 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

Formel 1: Gesamtwertung und Konstrukteurswertung

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Gesamtwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 105 2 Lewis Hamilton Mercedes 101 3 Lando Norris McLaren 56 4 Valtteri Bottas Mercedes 47 5 Sergio Perez Red Bull 44 6 Charles Leclerc Ferrari 40 7 Carlos Sainz Ferrari 38 8 Daniel Ricciardo McLaren 24 9 Pierre Gasly AlphaTauri 16 10 Esteban Ocon Alpine 12

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Konstrukteurswertung

Platz Team Punkte 1 Red Bull 149 2 Mercedes 148 3 McLaren 80 4 Ferrari 78 5 Aston Martin 19 6 AlphaTauri 18 7 Alpine 17 8 Alfa Romeo 1 9 Williams 0 10 Haas 0

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke Sieger 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) Lewis Hamilton 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) Max Verstappen 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) Lewis Hamilton 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) Lewis Hamilton 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) Max Verstappen 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) 20. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) 27. Juni 15 Uhr Steiermark Red Bull Ring (Spielberg) 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) 3. Oktober 14 Uhr Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) 21. November 7 Uhr Australien Albert Park Circuit (Melbourne) 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)