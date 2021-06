Das erste von zwei aufeinanderfolgenden Rennen in Österreich steht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen beim Steiermark GP heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Formel 1 - Das Rennen beim Steiermark GP: Die wichtigsten Infos

Weil der Grand Prix der Türkei coronabedingt ausfallen musste, sind die Formel-1-Piloten auch in dieser Saison zweimal in der Steiermark unterwegs. Der erste von zwei Österreich-Grands-Prix geht am heutigen Sonntag, den 27. Juni, über die Bühne. Um 15 Uhr startet das Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. 71 Runden gibt es zu absolvieren.

Formel 1 live: Das Rennen beim Steiermark GP im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Das achte Rennen der Saison überträgt heute ServusTV live und in voller Länge. Beim privaten Sender geht die Übertragung um 14.45 Uhr los. Ebenso bietet ServusTV auch einen kostenlosen Livestream an.

© getty Lewis Hamilton musste sich im Qualifying erneut Max Verstappen geschlagen geben.

ServusTV bietet nicht die einzige Möglichkeit, heute das Rennen beim Steiermark-GP live zu verfolgen. Auch Sky besitzt nämlich die Übertragungsrechte für das Spektakel. Auf den Sendern Sky Sport F1 HD und Sky Sport UHD laufen bereits ab 13.30 Uhr die Vorberichte zum Rennen. Das Duo bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock begleitet Euch dabei.

Um auf den Livestream von Sky zugreifen zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket. Beide Varianten sind jedoch kostenpflichtig.

Formel 1: Rennen beim Steiermark-GP - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 2

Formel 1 live: Das Rennen beim Steiermark GP im Liveticker

Neben der Übertragung im Free-TV bei ServusTV und im Pay-TV auf Sky bietet Euch SPOX eine weitere Möglichkeit, das Rennen heute live zu verfolgen - nämlich in unserem Liveticker. Alle wichtigen Überholmanöver, Boxenstopps und Dreher tickern wir für Euch live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim Steiermark-GP.

Formel 1: Rennen beim Steiermark-GP - Die Startaufstellung

Der WM-Führende Max Verstappen startet nach Frankreich zum zweiten Mal in Folge von der Pole Position. Von Startplatz zwei geht Rivale Lewis Hamilton an den Start. Der Deutsche Sebastian Vettel geht nur als 14. ins Rennen.

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Lando Norris McLaren 4 Sergio Perez Red Bull -+3 Strafe, Dreher in der Boxengasse Valtteri Bottas Mercedes 6 Pierre Gasly AlphaTauri 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Fernando Alonso Alpine 9 Lance Stroll Aston Martin 10 George Russell Williams -+3 Strafe, Blocking von Bottas Yuki Tsunoda AlphaTauri 12 Carlos Sainz Ferrari 13 Daniel Ricciardo McLaren 14 Sebastian Vettel Aston Martin 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Nicholas Latifi Williams 17 Esteban Ocon Alpine 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Masepin Haas F1

Formel 1: Der Rennkalender 2021 im Überblick