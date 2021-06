Doppeltes Heimspiel für Red Bull. In Spielberg finden zwei Rennen in Folge statt. Am heutigen Freitag gehen die ersten Sessions über die Bühne. Wir zeigen auf, wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Mit dem GP der Steiermark geht die Saison der Formel 1 in der achten Durchlauf. Vorab stehen am Freitag, 25. Juni, die Freien Trainings an, um Informationen für das Qualifying und das Rennen auf dem Red Bull Ring zu sammeln.

Die Übertragung der Sessions variiert in dieser Saison in Österreich. Hier geben wir Euch einen Überblick, wie Ihr die Freien Trainings des Steiermark-GPs heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream sehen

ORF und ServusTV teilen sich die Rechte an der Übertragung der Formel 1 in diesem Jahr. Während der Österreich-GP, das eigentlich Heimrennen, eine Woche später bei beiden Sendern zu sehen ist, wird der Steiermark-GP nur bei einem gezeigt.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im Free-TV sehen

ServusTV zeichnet für die Übertragung der Freien Trainings am Freitag im Free-TV verantwortlich. Ab 11.15 Uhr geht es am Freitag beim Privatsender los. 15 Minuten später schalten die Ampeln für die ersten Proberunden auf Grün.

Für die zweite Session geht 5 Minuten vor dem Start die Sendung los. Bei ServusTV könnt Ihr das komplette Rennwochenende im Free-TV sehen.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im Pay-TV sehen

Dies gilt ebenfalls für Sky. Der Pay-TV-Sender hält in Österreich und in Deutschland die Rechte an der Übertragung der gesamten Saison.

Dafür wurde extra der Kanal Sky Sport F1 gelauncht. Bei Sky geht es am Freitag ab 10.45 Uhr los.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im Livestream sehen

Das Angebot des Pay-TV-Senders gibt es zudem im kostenpflichtigen Livestream. Kunden können hierfür Sky Go abrufen. Für alle anderen gibt es die Option, das Sky Sport-Paket mit dem Sky Ticket zu erwerben. Für 19,99 Euro im Monat habt Ihr dann ebenfalls Zugriff auf alle Sessions inklusive der Freien Trainings.

Kostenfrei sied Ihr dagegen bei ServusTV unterwegs. Der Sender bietet ebenfalls einen Livestream an. Diesen könnt Ihr hier abrufen. Allerdings ist hier das Geoblocking eingestellt, außerhalb Österreich ist kein Zugriff möglich.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Formel 1

Formel 1 Runde: 8. Grand Prix in der Saison 2021

8. Grand Prix in der Saison 2021 Sessions: 1. und 2. Freies Training

1. und 2. Freies Training Datum: 25. Juni 2021

25. Juni 2021 Ort: Spielberg (Österreich)

Spielberg (Österreich) Übertragung AT: Sky, ServusTV

Livestream AT: Sky, servustv.com, F1TV

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream sehen - Zeitplan Rennwochenende

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 25. Juni 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 25. Juni 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. Juni 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 27. Juni 2021 15 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV und Livestream sehen - Sessions im Liveticker

Ihr könnt die Freien Trainings nicht im Fernsehen verfolgen? Dann könnt Ihr bei SPOX trotzdem in Echtzeit up-to-date bleiben. Wir tickern alle Sessions für Euch mit.

© getty Für Red Bull ist der Grand Prix der Steiermark der Heim-GP.

Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Red-Bull-Ring

Red-Bull-Ring Länge: 4,326 Kilometer

4,326 Kilometer Runden: 71

71 Distanz: 307,020 Kilometer

307,020 Kilometer Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 2

Formel 1, Weltmeisterschaft: Stand in der Fahrerwertung und in der Konstrukteurswertung

Gesamtstand Fahrerwertung:

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 131 2. Lewis Hamilton Mercedes 119 3. Sergio Perez Red Bull 84

4. Lando Norris McLaren 76

5. Valtteri Bottas Mercedes 59 6. Charles Leclerc Ferrari 52

7. Carlos Sainz Ferrari 48 8. Pierre Gasly AlphaTauri 37 9. Daniel Ricciardo McLaren 34

10. Sebastian Vettel Aston Martin 30

Gesamtstand Konstrukteurswertung: