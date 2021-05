Formel 1 heute live: Qualifying und Freie Trainings beim Großen Preis von Monaco (Monte Carlo) im Free-TV und Livestream sehen

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Monte Carlo für den GP von Monaco. Am heutigen Samstag stehen das dritte Freie Traininig sowie das gerade im Fürstentum so wichtige Qualifying an. SPOX sagt Euch, wo Ihr diese Events heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Stadtkurs von Monaco ist die kürzeste Strecke der Formel 1. Zudem ist hier naturgemäß sehr eng, weshalb Überholmanöver sehr schwierig bis unmöglich sind. Umso wichtiger ist es für die Piloten der Formel 1, sich am heutigen Samstag im Qualifying eine gute Ausgangsposition fürs Rennen zu verschaffen.

Formel 1: Das Freie Training in Monaco heute im Livestream und Free-TV sehen

In Österreich ergibt sich in dieser Saison eine besondere Situation, was die TV-Rechte an der Formel 1 betrifft. Gleich zwei Sender haben die Free-TV-Rechte erworben und teilen sich die Rennen entsprechend auf. Die Rede ist vom ORF und ServusTV.

An diesem Wochenende ist ServusTV an der Reihe und zeigt den GP von Monaco live aus Monte Carlo. Und da ServusTV stets alle Sessions eines Rennwochenendes überträgt, seht Ihr heute auch das 3. Freie Training im Fürstentum live. Die Session beginnt um 12 Uhr und geht bis 13 Uhr.

ServusTV beginnt seine Übertragung des 3. Freien Trainings um 11.55 Uhr und stimmt mit kurzen Vorberichten aufs Geschehen ein.

Formel 1: Das Qualifying in Monaco (Monte Carlo) heute im Livestream und Free-TV sehen

Richtig zur Sache geht es dann jedoch im Qualifying, um die Startreihenfolge für das Rennen am morgigen Sonntag zu ermitteln. ServusTV beginnt die Übertragung heute um 14.40 Uhr mit Vorberichten, ehe die Quali dann um 15 Uhr startet.

Wie üblich geht es durch drei Runden. In der ersten Runde fallen die langsamsten fünf Fahrer durchs Rost, im zweiten ebenso, sodass im dritten Teil der Quali die Top 10 unter sich fährt und die Pole Position ermittelt.

ServusTV bietet seine Übertragungen derweil auch kostenlos als Livestreams unter der Adresse sport.servustv.com. Zudem ist der Stream auch über entsprechende Apps fürs Smartphone sowie Smart-TVs abrufbar.

© getty Max Verstappen hält den Streckenrekord beim GP von Monaco seit 2018.

Formel 1: Qualifying in Monaco (Monte Carlo) im Liveticker

Wer die Bewegtbilder nicht unbedingt braucht, aber dennoch bestens informiert sein will, kann sich auch einfach unseren Liveticker auf SPOX geben! Hier verpasst Ihr kein wichtiges Detail des gesamten Rennwochenendes!

Hier geht es zum Liveticker fürs Qualifying für den Großen Preis von Monaco.

Formel 1: Freies Training und Qualifying in Monaco (Monte Carlo) - Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Liveticker Übertragung in AT Samstag, 22. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Liveticker ServusTV Samstag, 22. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Liveticker ServusTV Sonntag, 23. Mai 2021 15 Uhr Rennen Liveticker ServusTV

Formel 1, GP von Monaco - Mick Schumacher: "Beste Zeit hilft nichts, wenn man in der Wand landet"

Mick Schumacher will sein Formel-1-Debüt in Monaco besonnen angeben. "Es ist wichtig, so viel zu fahren wie möglich. Die beste Zeit hilft nichts, wenn man zwei Runden später in der Wand ist", sagte der Haas-Pilot am Mittwoch in einer virtuellen Medienrunde: "Ich habe Respekt vor der Strecke. Es ist eine historische Strecke, auf der der Fahrer den Unterschied machen kann."

Generell freut er sich auf den verwinkelten Kurs, den er bislang nur aus der Formel-2-Saison 2019 kennt. "Man fühlt sich von Runde für Runde wohler, das Wohlbefinden wird stärker mit jeder Kurve", fasste der 22-Jährige seine bisherige Erfahrung mit Stadtrennen zusammen.

Der Klassiker im Fürstentum war im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr sind bis zu 7500 Zuschauer auf den Rängen zugelassen, das entspricht einer 40-prozentigen Auslastung. Schumachers Vater Michael feierte in Monaco fünf Siege.

Formel 1: GP von Monaco - die Strecke im Steckbrief

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3.337 Meter

3.337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260.286 Meter

260.286 Meter Kurvenanzahl: 19

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick