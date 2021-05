Formel 1: GP von Monaco - Freie Trainings heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute startet der prestigeträchtige Grand Prix von Monaco mit den traditionellen Freien Trainings am Donnerstag. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Geschehen aus dem Fürstentum im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Erstmals seit 2019 schlägt der Rennzirkus wieder in Monaco auf. Seinerzeit gewann Lewis Hamilton, der auch dieses Jahr wieder als Favorit ins Rennen gehen wird. Hamilton war es auch, der vor zwei Wochen den Großen Preis von Spanien in Barcelona für sich entschied.

Nun also geht es zum fünften Rennen des Jahres ins Fürstentum, wo gar nicht so sehr die Power, sondern vielmehr die Aerodynamik und vor allem die Fahrkunst entscheidend ist.

Das Freie Training in Monaco im Livestream und Free-TV sehen

In dieser Saison übertragen gleich zwei TV-Stationen die Formel 1 in Österreich. Der ORF und Servus TV teilen sich die Übertragungen der Königsklasse auf.

Und an diesem erweiterten Wochenende ist Servus TV an der Reihe. Alle Trainingssessons sowie das Rennen am Sonntag laufen damit auf Servus TV!

Heute geht es los um um 11.25 Uhr mit kurzen Vorberichten, ehe die Session um 11.30 Uhr startet. Das 2. Freie Training gibt es dann am Nachmittag. Hier beginnt die Übertragung um 14.55 Uhr. Beide Sessions dauern jeweils 60 Minuten.

Begleitet werden die Übertragungen von Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien. In der Kommentatorenbox sitzen dann Andreas Gröbl und Experte Nico Hülkenberg. Zudem ist bei den Trainings auch noch Experte Philipp Eng am Start, zudem gibt es technische Analysen von Philipp Brändle.

Neben der Übertragung im TV liefert Servus TV freilich auch einen Livestream, der unter sport.servustv.com abzurufen ist. Gleichzeitig bietet der Sender sein Programm auch noch über Mobile-Apps und Apps für Smart-TVs an.

© getty Der Grand Prix von Monaco ist einer traditionsreichsten Stopps des Rennkalenders.

F1: Freies Training in Monaco im Liveticker

Wie üblich bekommt Ihr bei SPOX das komplette Geschehen auch im Liveticker serviert. Wir begleiten alle Sessions und das Rennen topaktuell!

Hier geht's zum Liveticker für das 1. Freie Training!

Hier geht's zum Liveticker für das 2. Freie Training!

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream? Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Liveticker Übertragung in DE Donnerstag, 20. Mai 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Liveticker Servus TV Donnerstag, 20. Mai 2021 15 Uhr 2. Freies Training Liveticker Servus TV Samstag, 22. Mai 2021 12 Uhr 3. Freies Training Liveticker Servus TV Samstag, 22. Mai 2021 15 Uhr Qualifying Liveticker Servus TV Sonntag, 23. Mai 2021 15 Uhr Rennen Liveticker Servus TV

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Monaco live im TV und Livestream? Wichtigste Infos