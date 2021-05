Heute findet in der Formel 1 der Große Preis von Spanien in Barcelona statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen in Österreich im TV sowie im Livestream sehen könnt.

Formel 1, Rennen in Spanien (Barcelona): Start, Strecke, Runden

Nachdem der Formel-1-Zirkus am vergangenen Wochenende in Portimao (Portugal) zu Gast war, bleibt man auf der Iberischen Halbinsel und zieht weiter gen Osten. Der Große Preis von Spanien in Barcelona steht an.

Am heutigen Sonntag gehen die Ampeln wieder auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus. Rennbeginn ist um 15 Uhr.

Die Strecke an der Ostküste Spaniens war erstmals 1991 Austragungsort der Formel 1 und ist 4,675 Kilometer lang. Gefahren werden 66 Runden, sodass die Gesamtdistanz des Rennens 308,424 Kilometer beträgt.

Die Strecke dürfte allen Fahrern und Teams bestens bekannt sein, denn hier finden traditionell zahlreiche Wintertestfahrten statt.

© getty Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist seit 1991 Austragungsort der Formel 1.

Formel 1 live: Das Rennen aus Spanien (Barcelona) im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Der Spanien-Grand-Prix wird in Österreich heute im ORF zu sehen sein. Der ORF hat sich die Rechte an der Königsklasse des Motorsports für diese Saison zusammen mit Servus TV gesichert. Beide Sender teilen sich die Übertragungen der Formel 1 im Jahr 2021 auf. Und an diesem Wochenende ist mal wieder der ORF an der Reihe.

Entsprechend seht Ihr das heutige Rennen im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 14.25 Uhr, das Rennen um 15 Uhr. Der ORF bietet wie üblich eine Livestream über die eigene Homepage orf.at an. Genauso ist der Livestream über die ORF-App zu sehen, die es sowohl für Android als auch für iPhone gibt.

Kommentiert wird das Rennen von Ernst Hausleitner, der begleitet wird vom ehemaligen Formel-1-Piloten Alexander Wurz. Durch die Analyse führen derweil Ferdinand Habsburg, Corinna Kamper und Robert Lechner.

Formel 1 live: Das Rennen aus Spanien (Barcelona) im Liveticker

Wer den Tag lieber in der Natur verbringt oder sonst wo unterwegs ist, kann das Rennen auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Entwicklung!

Formel 1 - Grand Prix von Spanien: Hier geht es zum Liveticker!

Formel 1, Spanien-GP: Startaufstellung

Platz Fahrer 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. Esteban Ocon (Alpine-Renault) 6. Carlos Sainz jr. (Ferrari) 7. Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 8. Sergio Perez (Red Bull) 9. Lando Norris (McLaren-Mercedes) 10. Fernando Alonso (Alpine-Renault) 11. Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 12. Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) 13. Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 15. George Russell (Williams-Mercedes) 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda) 17. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) 18. Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 19. Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 20. Nikita Masepin (Haas-Ferrari)

Formel 1 2021: TV-Übertragung in Österreich