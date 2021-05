In der Formel 1 findet heute der Große Preis von Monaco in Monte Carlo statt. Wie Ihr das Rennen in Österreich im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Große Preis von Monaco steht vor der Tür und Lewis Hamilton könnte seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Serie einfahren, nachdem er zuletzt sowohl in Portugal als auch in Spanien erfolgreich war. Sein ärgster Rivale im WM-Kampf, Max Verstappen, hält in Monaco allerdings den Streckenrekord, sollte also auch heute nah dran sein.

Formel 1, Rennen in Monaco (Monte Carlo): Start, Strecke, Runden

Erstmals seit 2019 findet heute wieder der Grand Prix von Monaco statt. 2020 fiel er aufgrund der Coronavirus-Pandemie ins Wasser.

Damals gewann Lewis Hamilton, der damit diesen prestigeträchtigen Grand Prix schon dreimal gewann. Nur vier Fahrer gewannen das Rennen im Fürstentum häufiger als der Brite: Alain Prost (4 Siege), Michael Schumacher (5), Graham Hill (5) und Fernando Alonso (6), der erst am Donnerstag im Freien Training Bekanntschaft mit der Wand auf dem engen Circuit de Monaco gemacht hat.

Gefahren wird indes im Fürstentum bereits seit 1950 im Rahmen der Formel 1, die Tradition ist also enorm. Erster Sieger war seinerzeit der legendäre Juan Manuel Fangio auf Alfa Romeo.

© getty Gelingt es Valtteri Bottas heute, seinen Teamkollegen Lewis Hamilton zu überflügeln?

Formel 1 live: Das Rennen aus Monaco (Monte Carlo) im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In Österreich teilen sich in dieser Saison ServusTV und der ORF die Übertragungen der Formel 1. Und am heutigen Sonntag ist ServusTV an der Reihe.

Insofern bekommt Ihr ab 13.30 Uhr Vorberichte vom Großen Preis von Monaco auf ServusTV zu sehen. Dann melden sich Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klein direkt aus der Boxengasse. Um 15 Uhr beginnt dann das Rennen. Begleitet wird der Zuschauer von Kommentator Andreas Gröbl, dem Experte Nico Hülkenberg zur Seite steht.

ServusTV bietet seinen Zusehern in Österreich zudem einen Livestream der Übertragung an. Dieser ist auf der Website sport.servustv.com frei zugänglich. Gleichzeitig ist der Stream auch über die Smartphone-Apps des Senders sowie über entsprechende Apps ausgewählter Smart-TVs abzurufen.

Formel 1 live: Das Rennen aus Monaco (Monte Carlo) im Liveticker

Neben den Übertragungen im TV und Livestream verpasst Ihr auch im Liveticker von SPOX kein Highlight des GP von Monaco.

Hier geht's zum Liveticker für das Rennen beim GP von Monaco!

Formel 1, GP von Monaco: Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Leclerc 2 Verstappen 3 Bottas 4 Sainz 5 Norris 6 Gasly 7 Hamilton 8 Vettel 9 Perez 10 Giovinazzi 11 Ocon 12 Ricciardo 13 Stroll 14 Raikkönen 15 Russell 16 Tsunoda 17 Alonso 18 Latifi 19 Mazepin 20 Schumacher

© getty Charles Leclerc startet von der Pole Position in Monaco.

Formel 1: GP von Monaco - Strecke in Monte Carlo im Steckbrief

Der Stadtkurs durchs Fürstentum ist nur 3.337 Metern lang und damit die kürzeste Strecke im gesamten Rennkalender. Insgesamt umkurven ihn die Fahrer im Idealfall 78-mal, was eine Rennsdistanz von 260.286 Meter ergibt - ebenfalls die kürzeste der Formel 1.

Charakteristisch für die Strecke in Monaco sind die engen Kurven. Die Haarnadel auf dem Weg zum Hafen ist zudem die langsamste Stelle im ganzen Rennkalender der Formel 1. Sie wird im ersten Gang gefahren.

Überholen ist nahezu unmöglich im Fürstentum. Es gibt auch lediglich eine DRS-Zone. Diese befindet sich auf der Start- und Zielgerade und auf die Saint-Devote-Kurve zu.

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3.337 Meter

3.337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 km

260,520 km Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 8

Formel 1 2021: TV-Übertragung in Österreich