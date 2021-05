Formel 1: Qualifying des GP von Portugal heute live im TV und Livestream sehen

In der Formel 1 steht das nächste Rennwochenende der Saison 2021 an. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Qualifying des Grand Prix von Portugal live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Helmut Marko, Motorsport-Berater des Formel-1-Rennstalls Red Bull, hat Max Verstappen zum ersten Herausforderer des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton erklärt. In den vergangenen Jahren habe der Brite "keine kontinuierliche Gegnerschaft" gehabt, "die ist jetzt mit Red Bull und Max Verstappen eingetreten", sagte Marko in einem Interview mit RTL/ntv.

Die neue Konkurrenzsituation führe bei Hamilton scheinbar zu Reaktionen, erklärt der Österreicher: "Das heißt, dass wir den Druck konstant aufrechterhalten müssen, wenn nicht sogar erhöhen. Wenn der nötige Druck da ist, dann sieht man Reaktionen." Der Patzer des Mercedes-Piloten in der ersten Kurve beim zweiten Saisonrennen in Imola zeige, "dass Hamilton nicht gewillt ist, diese Gegnerschaft zu akzeptieren. Er hält massiv und mit großer Vehemenz dagegen", sagte Marko.

Das Freie Training in Portugal im Livestream und Free-TV sehen

In der neuen Saison werden die TV-Rechte zwischen ORF und Servus TV aufgeteilt.

Das Rennen von Portimao in Portugal wird ausschließlich auf ServusTV zu sehen sein. Das betrifft das Freie Training, das Qualifying und das Rennen am Sonntag.

Das Qualifying beim Grande Prémio De Portugal wird am Samstag ab 16:00 Uhr auf ServusTV im FreeTV übertragen. Davor wird auch das 3. Freie Training gezeigt.

F1: Qualifying in Portugal im Liveticker

SPOX liefert Euch wie gewohnt in einem ausführlichen Liveticker alle Geschehnisse aus der Formel 1.

Wer zeigt / überträgt Formel-1-GP von Portugal live im TV und Livestream? Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Liveticker Übertragung in AT Freitag, 30. April 2021 12.30 Uhr 1. Freies Training Liveticker Servus TV Freitag, 30. April 2021 16 Uhr 2. Freies Training Liveticker Servus TV Samstag, 1. Mai 2021 13 Uhr 3. Freies Training Liveticker Servus TV Samstag, 1. Mai 2021 16 Uhr Qualifying Liveticker Servus TV Sonntag, 2. Mai 2021 16 Uhr Rennen Liveticker Servus TV

Großer Preis von Kanada abgesagt - Türkei springt ein

Der Große Preis von Kanada findet auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Absage des traditionsreichen Grand Prix auf dem Circuit Gilles Villeneuve gaben die Formel 1 und der Veranstalter am Mittwoch bekannt. In Montreal sollte am 13. Juni das siebte von 23 geplanten Saisonrennen über die Bühne gehen. An diesem Termin fährt die Königsklasse nun stattdessen in der Türkei.