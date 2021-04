Formel 1: GP in Imola - Freie Trainings heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Freitag steigen die ersten Freien Trainings für den Großen Preis der Emilia Romagna. Wir zeigen euch, wie ihr die Sessions im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Bahrain zum Auftakt gewonnen. Der amtierende Weltmeister setzte sich im ersten Saisonrennen gegen Max Verstappen (Red Bull) und Teamkollege Valtteri Bottas durch. Somit ist der Engländer auch in Imola wieder der Top-Favorit auf den Sieg.

Das Freie Training in Imola im Livestream und Free-TV sehen

In der neuen Saison werden die TV-Rechte zwischen ORF und Servus TV aufgeteilt.

Während das erste Rennen in Bahrain auf Servus TV zu sehen war, übertägt der ORF in Imola die freien Trainings, das Qualifiying und das Rennen. Am Freitag beginnt die Übertragung um 11:25 Uhr am Vormittag. Ernst Hausleitner kommentiert und wird dabei von Alexander Wurz unterstützt.

Zu sehen ist das Freie Training auch in der ORF-TV-Thek.

F1: Freies Training in Imola im Liveticker

Wir tickern die Events selbstverständlich mit. Der umfassende SPOX-Liveticker bietet euch alle Infos, um stets auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Mercedes: Star-Ingenieur zieht sich von der Rennstrecke zurück

Star-Ingenieur James Allison (53) zieht sich bei Mercedes ab dem Sommer von den Rennstrecken der Formel 1 zurück. Der Brite übernimmt bei den Silberpfeilen zum Juli die neu geschaffene Rolle des Chief Technical Officer (CTO), wie das Weltmeisterteam mitteilte.

In dieser Funktion nehme sich Allison "aus dem Tagesgeschäft" heraus, das er seit 2017 leitet. Stattdessen solle er sich den "strategischen Herausforderungen in der nächsten Ära des Sports" widmen. Mike Elliott steigt damit zum Technischen Direktor des Rennstalls auf.