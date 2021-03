Formel 1: Großer Preis von Bahrain heute live im TV und Livestream sehen

Die Formel 1 ist zurück! Am heutigen Sonntag geht der Grand Prix von Bahrain über die Bühne. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich die erste Pole Position der neuen Formel-1-Saison gesichert.

Im Kampf um den ersten Startplatz für den Großen Preis von Bahrain ließ der Niederländer Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes keine Chance, er verwies den Weltmeister um beinahe vier Zehntelsekunden auf Rang zwei. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland).

Formel 1 - Qualifying in Bahrain: Ergebnis

Rang Fahrer Team Zeit 1 Max Verstappen Red Bull 1:28.997 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.385 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.586 4 Charles Leclerc Ferrari 1:29.678 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.809 6 Daniel Ricciardo McLaren 1:29.927 7 Lando Norris McLaren 1:29.974 8 Carlos Sainz Ferrari 1:30.215 9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:30.249 10 Lance Stroll Aston Martin 1:30.601 11 Sergio Perez Red Bull OUT 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo OUT 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri OUT 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo OUT 15 George Russell Williams OUT 16 Esteban Ocon Alpine F1 Team OUT 17 Nicholas Latifi Williams OUT 18 Sebastian Vettel Aston Martin OUT 19 Mick Schumacher Haas F1 OUT 20 Nikita Mazepin Haas F1 OUT

Den Großen Preis von Bahrain im Livestream und Free-TV sehen

In der neuen Saison werden die TV-Rechte zwischen ORF und Servus-TV aufgeteilt.

ServusTV liefert dabei gleich den Auftakt zur Formel-1-Saison und überträgt damit nach dem Freien Training und dem Qualifying auch am Sonntag das Rennen in Österreich live und in Full-HD im Free-TV.

Das Rennen beginnt offiziell um 17:00 Uhr, ServusTV legt aber schon ab 15:30 mit der ausführlichen Vorberichterstattung los.

Freilich könnt ihr das Rennen auch im Livestream verfolgen.

Formel 1 - Bahrain-GP: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 27. März 12:55 Uhr 3. Freies Training 27. März 16 Uhr Qualifying 28. März 17 Uhr Rennen

Formel 1: Rennen beim Bahrain-GP im Liveticker

SPOX liefert Euch wie gewohnt in einem ausführlichen Liveticker alle Geschehnisse aus der Formel 1.

Hier geht's zum Liveticker GP von Bahrain.

Formel 1: Das Fahrerfeld im Überblick

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen Sergio Perez McLaren Daniel Ricciardo Lando Norris Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Alfa Romeo Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi Haas Mick Schumacher Nikita Mazepin Williams George Russell Nicholas Latifi

Hülkenberg wird Ersatzfahrer bei Aston Martin

Sebastian Vettel bekommt beim Formel-1-Rennstall Aston Martin deutsche Gesellschaft. Nico Hülkenberg wird in dieser Saison Ersatzfahrer des Teams, das bis zum vergangenen Jahr noch Racing Point hieß. Zudem könnte Hülkenberg eine ähnliche Rolle bei einigen Events auch für den Weltmeister-Rennstall Mercedes ausfüllen.

Das bestätigte Hülkenberg am Freitag im Vorfeld des Großen Preises von Bahrain bei ServusTV. Der 33-Jährige steht für die Österreicher in diesem Jahr als Experte vor der Kamera.