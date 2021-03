Formel 1: Großer Preis von Bahrain - Freies Training heute live im TV, Livestream & Liveticker

Die Formel 1 ist offiziell zurück! Am heutigen Freitag steigt das Freie Training für den Großen Preis von Bahrain. Wir zeigen euch, wie ihr das Training im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt

Schon die 72. Formel-1-Saison steht vor der Türe. Das Spektakel beginnt mit dem Grand Prix von Bahrain auf dem Bahrain International Circuit (Sakir).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kann Lewis Hamilton seine Dominanz fortsetzen? Weist Mercedes in der Konstrukteurswertung die Konkurrenz wieder gnadenlos in die Schranken? Beim Grand Prix von Bahrain werden schon die ersten pressierenden Fragen beantwortet.

Das Freie Training von Bahrain im Livestream und Free-TV sehen

In der neuen Saison werden die TV-Rechte zwischen ORF und Servus-TV aufgeteilt.

ServusTV liefert dabei gleich den Auftakt zur Formel-1-Saison und überträgt damit das Freie Training, das Qualifying und das Rennen am Sonntag live und in Full-HD im Free-TV.

Freilich könnt ihr das Training auch ab 12:25 Uhr im Livestream verfolgen.

F1: Freies Training von Bahrain im Liveticker

Wir tickern die Events selbstverständlich mit. Der umfassende SPOX-Liveticker bietet euch alle Infos, um stets auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

© getty Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (36) hält der Motorsport-Königsklasse und seinem Mercedes-Team wie erwartet die Treue.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2021

Der Rennkalender der F1-Saison 2021 umfasst 23 Rennen, mehr als je zuvor. Eigentlich waren Rennen in China und Vietnam geplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie können die Rennen dort nicht stattfinden. Als Ersatzorte sind nun der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola und der Große Preis von Portugal in Portimao in den Rennkalender aufgenommen worden.

Ursprünglich war zudem geplant, die Saison in Melbourne, Australien, zu starten. Aufgrund der strengen Quarantäneregeln wurde der Grand Prix in den November verschoben.

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Bracelona-Catalunya (Barcelona) 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) 13. Juni 20 Uhr Kanada Circuit Gilles-Villeneuve (Montreal) 27. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) 3. Oktober 14 Uhr Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) 21. November 7 Uhr Australien Albert Park Circuit (Melbourne) 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

23 Rennen: Formel 1 plant mit Rekordkalender

Nach der Not-Saison 2020 mit nur 17 Rennen auf zwei Kontinenten aufgrund der Corona-Pandemie plant die Formel 1 für 2021 mit einem Rekordkalender - obwohl das Virus längst nicht aus der Welt ist. 23 Rennen würden einen Höchstwert bedeuten, zudem wird nach offizieller Sprachregelung noch nach einem Termin in der zweiten Jahreshälfte für den Großen Preis von China gesorgt.

Erstmals dabei ist Saudi-Arabien mit einem Nachtrennen in Dschidda, zudem gibt Zandvoort in den Niederlanden nach der coronabedingten Absage 2020 sein Comeback nach 36 Jahren. In Deutschland wird nach derzeitigem Stand kein Rennen stattfinden. Im Vorjahr rückte der Nürburgring kurzfristig in den Kalender. - Der Formel-1-Kalender für 2021 im Überblick: