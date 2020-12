Formel 1: Großer Preis von Bahrain - Qualifying heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Samstag steht wie in der vergangenen Woche beim Großen Preis von Bahrain das Qualifying an. SPOX zeigt euch, wo dieses im Free-TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Lewis Hamilton hat seine Fans nach seiner Coronavirus-Infektion mit einer Botschaft in den sozialen Netzwerken beruhigt. "Ich bin am Boden zerstört, weil ich am Wochenende nicht das Rennen fahren kann", schrieb der Formel-1-Weltmeister am Dienstag. Er und sein Team hätten zwar immer alle Regeln befolgt, dennoch sei der Test positiv ausgefallen. "Ich habe mich sofort für zehn Tage in Selbstisolation begeben", erklärte der Brite. "Bleibt positiv", beschloss er seine Nachricht.

"Ich bin niedergeschlagen, am Wochenende nicht fahren zu können, aber meine Priorität ist, die Protokolle zu befolgen und den Rat, andere zu schützen. Ich habe wirklich Glück, dass ich mich mit nur milden Symptomen ok fühle", schilderte Hamilton und bat: "Bitte passt auf euch auf da draußen. Man kann nie vorsichtig genug sein."

Grand Prix von Sakhir: Qualifying im Free-TV & Livestream

Das Qualifying wird im öffentlichen Rundfunk ORF gezeigt. Die Sendung beginnt um 17:45 Uhr, wieder mit den bekannten Gesichtern Ernst Hausleitner und Alexander Wurz als Kommentatoren. Zusätzlich kann die Übertragung auch in der TVthek per Livestream geschaut werden.

Bei Sky Sport 2 kann das Qualifying ebenfalls in Gänze verfolgt werden. Hier wird auch das 3. Freie Training ab 12:25 Uhr übertragen.

F1: Qualifying von Bahrain im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifying.

Grosjean weitere Nacht im Hospital - Ziel: Abu Dhabi

Der französische Formel-1-Pilot Romain Grosjean bleibt nach seinem Feuerunfall in Bahrain zur Vorsicht eine weitere Nacht im Krankenhaus. Die Genesung verlaufe wie geplant, sagte Haas-Teamchef Günther Steiner am Dienstag bei einer Video-Konferenz. "Es hat keinen Rückschlag gegeben." Ursprünglich war von einer möglichen Entlassung am Dienstag ausgegangen worden.

© imago images / Andy Hone / LAT Images

Grosjean (34) hat bei seinem Crash am Sonntag in Sakhir wie durch ein Wunder nur Verbrennungen an den Handrücken erlitten, anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Brasilianer Pietro Fittipaldi (24) ersetzt ihn an diesem Wochenende im zweiten Bahrain-Rennen.

Grosjean will aber beim Saisonfinale am 13. Dezember dabei sein. "Er versucht, in Abu Dhabi wieder im Auto zu sein", sagte Steiner. "Das ist jetzt sein Ziel." Grosjean veröffentlichte am Dienstag auf Social-Media-Kanälen ein Foto von sich mit dick bandagierten Händen, dabei machte er aber schon wieder Fitnessübungen.

Mit den Verbrennungen an den Händen sei ein Einsatz an diesem Wochenende nicht möglich gewesen, sagte Steiner. Nach eigener Aussage ist er nun "nicht in Eile". Ein Einsatz Grosjeans, der das Team zum Jahresende verlassen muss, "hängt von seiner Gesundheit ab".

