Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi - Qualifying heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am Samstag steht das letzte Formel-1-Qualifying der Saison 2020 an. SPOX zeigt euch, wo dieses im Free-TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Mit dem Qualifying am heutigen Samstag und dem Rennen am Sonntag geht in Abu Dhabi eine Formel-1-Saison zu Ende, die sportlich schon vor ihrem Beginn entschieden schien. Es war wegen Corona aber eine Saison, die verspätet mit einem WM-Doppel in Österreich begann und in der auf unbekannten oder lange nicht genutzten Strecken auch ohne Publikumsmassen mit großem Unterhaltungswert gefahren wurde. Lewis Hamilton raste zum vorzeitigen 7. Titelgewinn, auch Mercedes war erneut nicht zu schlagen.

22 Rennen hätten es ursprünglich werden sollen und damit so viele wie noch nie. 17 wurden es letztlich. Und damit mehr, als zu erwarten war, denn Corona bremste auch die "Königsklasse". Vier Monate später als geplant ging es erst los und in Spielberg blickte die Welt auf die Formel 1, war sie doch im Juli die erste globale Sportart gewesen, die unter Corona-Präventionsbedingungen los legte.

Grand Prix von Abu Dhabi: Qualifying im Free-TV & Livestream

Das Qualifying wird im öffentlichen Rundfunk ORF gezeigt. Die Sendung beginnt um 13:45 Uhr, wieder mit den bekannten Gesichtern Ernst Hausleitner und Alexander Wurz als Kommentatoren. Zusätzlich kann die Übertragung auch in der TVthek per Livestream geschaut werden.

Bei Sky Sport 2 kann das Qualifying ebenfalls in Gänze verfolgt werden. Hier wird auch das 3. Freie Training vorab übertragen.

F1: Der Grosse Preis von Abu Dhabi im Liveticker - das Qualifying

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifying.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Datum Grand Prix 11.12. - 13.12.2020 VAE (Abu Dhabi)

Österreichs Motorsport trauert um Walter Lechner

Die internationale Motorsport-Welt trauert um Walter Lechner. Der österreichische Ex-Rennfahrer und Teamchef von Lechner Racing ist 71-jährig einer schweren Krankheit erlegen. Das gab das Team am Mittwoch auf sozialen Medien bekannt. Lechners Söhne Robert und Walter jun. waren ebenfalls Rennfahrer und sind ins Familien-Business integriert.

Der 1949 in St. Pölten geborene, in Wien aufgewachsene und großteils in Salzburg lebende Walter Lechner startete seine Karriere in den 1970er-Jahre in diversen Formelklassen. Er fuhr später Interserie und trat im Rahmen der Sportwagen-WM auch mehrmals in Le Mans an. Lechner trat auch in Übersee an und gewann zudem die österreichische Tourenwagen-Meisterschaft. 1996 beendete er seine Karriere. Danach kümmerte er sich um seine legendäre Rennfahrer-Schule - bei ihm lernten etwa Stefan Bellof oder Roland Ratzenberger - sowie Lechner Racing, das inzwischen eines der erfolgreichsten Teams des im Rahmen der Formel 1 ausgetragenen Porsche Supercups geworden ist.

Zuletzt war Lechner vor allem im Mittleren Osten aktiv. Die Streckenbetreiber von Bahrain bezeichneten den Sympathieträger aus Österreich auf Twitter als Renn-Visionär in Bahrain, aber auch weltweit. Lechners Söhne wollen das erfolgreiche Unternehmen Lechner Racing weiterführen. Robert Lechner ist zudem im ORF immer wieder als Co-Kommentator bei Formel-1-Rennen tätig.