Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi - Das Rennen heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am Sonntag (14.10 Uhr MEZ) geht in Abu Dhabi die Formel-1-Saison zu Ende. SPOX zeigt euch, wo ihr das finale Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat seinen siebenten WM-Titel längst eingefahren, er führte auch Mercedes zum siebenten Team-Triumph in Serie. Hamilton degradierte zudem seinen Teamkollegen Valtteri Bottas zum Statisten.

Nur eines schaffte der Brite wegen einer Zwangspause in Sakhir nach positivem Corona-Test nicht: Den 13-Siege-Rekord in einer Saison einzustellen. Mit 35 Jahren scheint Hamiltons Siegeszug aber nicht beendet. Er will zumindest noch einen weiteren Titel und auch weiterhin seine Strahlkraft nutzen, um den Kampf gegen Rassismus, für Gleichheit und Diversität in der Formel 1 anzuführen.

22 Rennen hätten es ursprünglich werden sollen und damit so viele wie noch nie. 17 wurden es letztlich. Und damit mehr, als zu erwarten war, denn Corona bremste auch die "Königsklasse". Vier Monate später als geplant ging es erst los und in Spielberg blickte die Welt auf die Formel 1, war sie doch im Juli die erste globale Sportart gewesen, die unter Corona-Präventionsbedingungen los legte.

Grand Prix von Abu Dhabi: Das Rennen im Free-TV & Livestream

Das Rennen wird am Sonntag im öffentlichen Rundfunk ORF gezeigt. Die Sendung beginnt um 13:30 Uhr, wieder mit den bekannten Gesichtern Ernst Hausleitner und Alexander Wurz als Kommentatoren. Der Startschuss erfolgt um 14:10 Uhr.

Zusätzlich kann die Übertragung auch in der TVthek per Livestream geschaut werden.

Bei Sky Sport 2 kann das Rennen ebenfalls in Gänze verfolgt werden.

F1: Der Grosse Preis von Abu Dhabi im Liveticker - das Rennen

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Datum Grand Prix 11.12. - 13.12.2020 VAE (Abu Dhabi)

Künftiger Haas-Pilot Masepin sorgte mit Video für Skandal

Mick Schumachers künftiger Teamkollege beim Haas-Formel-1-Team, Nikita Masepin, hat für Empörung gesorgt. Der 21-jährige Russe postete auf Instagram ein Video, in dem er in einem Auto sitzend eine Frau begrabscht. Der Pilot löschte das Video zwar umgehend, Haas fand aber deutliche Worte. "Haas duldet derartiges Verhalten nicht. Alleine die Tatsache, dass dieses Video veröffentlicht wurde, empfinden wir als abscheulich."

Masepin entschuldigte sich umgehend für sein "unangebrachtes" Verhalten. Er verstehe, dass er viele Menschen und sich selbst enttäuscht habe und werde daraus lernen. Ob sein Verhalten Konsequenzen hat, war vorerst offen. Der Milliardärssohn aus Moskau gilt nicht nur auf der Rennstrecke als Hitzkopf. Das Team erklärte, man werde die Angelegenheit nun "intern" regeln und sich vorerst nicht weiter äußern.