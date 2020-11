Formel 1: Großer Preis von Bahrain - Freies Training heute live im TV, Livestream & Liveticker

Der Formel 1 Zirkus 2020 geht in seinen Schlussspurt auf der Arabischen Halbinsel - den Anfang macht der Große Preis von Bahrain. SPOX zeigt, wo die ersten Freien Trainings im Free-TV, Livestream und Liveticker zu sehen sind.

Lewis Hamilton ist zum siebenten Mal Formel-1-Weltmeister, der Mercedes-Pilot steht damit auf einer Stufe mit Rekordchampion Michael Schumacher. Der 35-jährige Brite raste am Sonntag in Istanbul im 14. Rennen auf nasser Strecke vom sechsten Startplatz zu seinem zehnten Saisonsieg.

Der nächste und drittletzte WM-Lauf steht nun in Bahrain auf dem Programm. Den neuerlichen Konstrukteurstitel hatte sich Mercedes unter Führung des Wieners Toto Wolff bereits Anfang November in Imola gesichert.

Grand Prix von Bahrain: Freies Training im Free-TV & Livestream

Das zweite Freie Training wird im öffentlichen Rundfunk ORF gezeigt. Die Sendung beginnt um 15:55 Uhr, wieder mit den bekannten Gesichtern Ernst Hausleitner und Alexander Wurz als Kommentatoren. Zusätzlich kann die Übertragung auch in der TVthek via Livestream geschaut werden.

Wer das erste Freie Training ebenfalls mitverfolgen will, der ist bei Sky Sport an der richtigen Stelle. Dort werden alle Trainings live gezeigt, so auch das erste um 11:55 Uhr auf Sky Sport 2.

F1: Freies Training von Bahrain im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Der WM Stand nach 14 von 17 Rennen

In beiden Wertungen stehen drei Rennen vor Schluss die Sieger schon fest. Lewis Hamilton sichert sich seinen siebten WM-Titel, in der Teamwertung kann Mercedes ebenfalls nicht mehr eingeholt werden.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 504 2 Red Bull 240 3 Racing Point 154 4 McLaren 149 5 Renault 136 6 Ferrari 130 7 AlphaTauri 89 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Lewis Hamilton "einflussreichste schwarze Person Großbritanniens"

Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist als "einflussreichste schwarze Person Großbritanniens" ausgezeichnet worden. Der seit Sonntag siebenfache Champion der Motorsport-Königsklasse führt erstmals diese jährlich von Powerful Media erstellte "Powerlist" an. Damit werde sein Kampf gegen Rassismus gewürdigt, hieß es in der Begründung. Der Mercedes-Star Hamilton zählt zu den prominentesten Unterstützern der "Black Lives Matter"-Bewegung.

"Es ist eine großartige Sache, an Meisterschaften teilzunehmen und diese zu gewinnen, aber was bedeutet das wirklich. Es bedeutet nichts, es sei denn, du kannst mithelfen, auf Veränderungen zu drängen", betonte Hamilton in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung The Guardian. "Ich kann während dieser Zeit nicht schweigen." Der 35-jährige Brite werde sich deshalb auch weiterhin lautstark für Gleichberechtigung einsetzen, damit es langfristig zu einem echten Wandel komme.