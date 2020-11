Formel 1: Großer Preis von Bahrain - Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Formel-1-Rennen von Bahrain geht am heutigen Sonntag über die Bühne. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bahrain hätte laut ursprünglichem Plan das zweite Formel-1-Rennen der Saison sein sollen. Doch die Coronavirus-Pandemie wirbelte den Kalender wie so vieles durcheinander.

Nun ist der Grand Prix von Bahrain an diesem Sonntag (live ORF 1, RTL und Sky) der Anfang vom Ende. Die Fahrer-WM ist an Lewis Hamilton, die Konstrukteurs-WM an Mercedes vergeben - dennoch werden der Doppelpack in Bahrain und das Finale in Abu Dhabi für manche Rennställe folgenschwer sein.

Je höher ein Team in der Konstrukteurswertung abschließt, desto üppiger fallen die von der Formel 1 ausgeschütteten Prämien aus. In Corona-Zeiten sind diese wertvoller denn je. Hinter Mercedes (504 Punkte) steht Red Bull (240) unangefochten auf dem zweiten Platz. Doch dahinter liegen Racing Point (154), McLaren (149), Renault (136) und Ferrari (130) eng beieinander. Der Ausgang dieses Vierkampfs wird über viele Millionen mehr oder weniger entscheiden, die die Teams bekommen.

GP von Bahrain heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der laufenden Formel-1-Saison liegen beim öffentlich-rechtlichen ORF. Ab 14:00 Uhr schaltet ORF 1 mit Vorberichten zu, das Rennen startet um 15:10 Uhr. Wer lieber den Pay-TV-Sender Sky schaut, wird zur gleichen Zeit auf Sky Sport 2 HD fündig.

Sollte kein TV-Gerät im Raum sein, dann liefert die ORF-TvThek alternativ einen Livestream. Hier geht es zum Link.

Zudem gibt es die Möglichkeit das Event auch via kostenpflichtigem Livestream in der SkyGo-App zu sehen.

F1: Der Große Preis von Bahrain im Liveticker

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, könnt ihr auch auf unseren umfassenden SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier geht´s lang.

© imago images / Nordphoto

Formel 1: Ritterschlag wäre für Hamilton "unglaubliche Ehre"

Die Debatte über einen Ritterschlag in seiner Heimat England schmeichelt Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. "Das wäre eine unglaubliche Ehre", sagte der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot am Donnerstag vor dem Grand Prix von Bahrain in Sakhir. Hamilton findet die Diskussion über diese besondere Auszeichnung "sehr, sehr unwirklich", er habe das ganze auch nur in den Medien mitbekommen.

Der siebenfache Weltmeister soll englischen Medien zufolge im kommenden Jahr von Queen Elizabeth II. zum Sir ernannt werden. Bisher ist nur drei früheren Formel-1-Piloten diese Ehre zuteil geworden. Jackie Stewart, Stirling Moss und Jack Brabham wurden aber erst nach ihrem Karriereende in der Motorsport-Königsklasse ausgezeichnet.

Hamilton fordert von Formel 1 mehr Einsatz für Menschenrechte

Weltmeister Lewis Hamilton hat die Formel 1 zu größerem Engagement in Menschenrechtsfragen aufgefordert. Der 35-jährige Mercedes-Pilot sagte am Rande des Grand Prix von Bahrain: "Wir sind eine der wenigen Sportarten, die in so viele verschiedene Länder reist, und ich glaube, dass wir als Sport mehr tun müssen."

Hamilton berichtete, bei seiner Einreise nach Bahrain Briefe von Menschenrechtsgruppen bekommen zu haben. Er brauche nun Zeit, sie durchzugehen. "Es ist für alle Sportarten sehr wichtig, ihre Plattform zu nutzen, um auf Veränderungen zu drängen", mahnte der siebenfache Weltmeister. Die Formel 1 habe "einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber wir können immer noch mehr tun."

2011 war erstmals in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse in Bahrain ein Grand Prix wegen politischer Unruhen abgesagt worden. Damals konnte das Rennen nach Protesten gegen das Königshaus aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

Die Formel 1 setzt sich seit dieser Saison mit der Kampagne "We Race As One" für Vielfalt ein, Hamilton engagiert sich in der "Black Lives Matter"-Bewegung.

Formel 1: Der WM Stand nach 14 von 17 Rennen

In beiden Wertungen stehen drei Rennen vor Schluss die Sieger schon fest. Lewis Hamilton sichert sich seinen siebten WM-Titel, in der Teamwertung kann Mercedes ebenfalls nicht mehr eingeholt werden.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung: