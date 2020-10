Formel 1: Großer Preis von Portugal - Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Saison macht am heutigen Sonntag Halt in Portimao. Beim Großen Preis von Portugal messen sich Lewis Hamilton und Co. einmal mehr um den Sieg und wichtige Saisonpunkte. SPOX zeigt euch, wo es das Rennen im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

An diesem Sonntag auf der iberischen Halbinsel hat der Mercedes-Pilot immerhin nicht den Vorteil, auf diesem Kurs schon zumindest einmal gewonnen zu haben und damit Extra-Selbstvertrauen mitzubringen. Denn die Formel 1 hat in Portimao, wo diesmal trotz Corona-Belastung täglich bis zu 27.500 Zuschauer zugelassen sind, noch nie gastiert. Bisher scheiterte ein Zwischenstopp des Formel-1-Tross' auf dem Autodromo Internacional do Algarve am Antrittsgeld.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Als wir vor zwölf Jahren mit dieser Strecke begannen, war es immer unser erstes Ziel, die Formel 1 eines Tages auf unserer Rennstrecke willkommen zu heißen", sagte jüngst Portimaos Event- und Handelsdirektor, Miguel Praia, dem Portal motorsport-total.com. Die Gebühr sei aber "ein echtes K.o.-Kriterium" gewesen. In Corona-Zeiten sind die Formel-1-Bosse nun aber froh, dass überhaupt gefahren werden kann, entsprechend sind die Zu- und Eingeständnisse.

Das Rennen beim GP in Portugal heute live im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison hält der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Der Große Preis von Portugal startet ab 14.10 Uhr auf ORF 1, die Sendung geht hingegen mit Vorberichten bereits ab 13.35 Uhr on air. Kommentiert wird das Rennen wie gewohnt von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Auch Sky zeigt den Portugal-GP. Das F1-Event gibt es ab 14.10 Uhr auf Sky Sport 2 bzw. Sky Sport 2 HD zu sehen.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, kann das Rennen auch per Livestream in der ORF TVthek verfolgt werden. Hier geht es zum Link.

Eine Alternative dazu bietet die SkyGo-App - jdeoch in Form eines kostenpflichtigen Livestreams.

F1: Das Rennen in Portimao im Liveticker

Der umfassende SPOX-Liveticker hält alle Leser und Leserinnen auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht´s zum Liveticker des GPs in Portugal.

© imago images / HochZwei

F1 gastiert in Portugal - Corona-Situtation vor Ort bedenklich

Die Corona-Situation in Portugal ist insgesamt angespannt. Zu Wochenbeginn wurde die Marke von 100.000 bestätigten Corona-Infektionen überschritten. Die Strecke liegt etwa 20 Kilometer landeinwärts in einem wenig besiedelten Gebiet. Das ist auch ihr Vorteil. Das 2008 für 195 Millionen Euro erbaute Autodromo erfüllt zum einen alle sportlichen Kriterien, zudem bietet es ausreichend Platz - viele der Fahrer wohnen zum Beispiel während der Corona-Saison direkt an der Strecke.

So können sie sich in Portimao auch schneller mit dem Kurs vertraut machen. "Wenn man sich das Layout anschaut, fallen die Höhenunterschiede auf und einige blinde Kurven, die schwer einzuschätzen sein werden", sagt Ferrari-Pilot Sebastian Vettel vor seinem traditionellen Inspektions-Rundgang. Sein Landsmann Nico Hülkenberg steht bei Racing Point erneut als Ersatz bereit. Der kanadische Stammpilot Lance Stroll war vor knapp zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.