Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna - Freies Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Diesmal gibt es in der Formel 1 keine allzu lange Pause - es geht am heutigen Samstag in der Emilia-Romagna in Italien weiter. Auf dem Programm stehen Training und Qualifying. SPOX erklärt euch, wo ihr die Events im TV, Livestream und Liveticker seht.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat mit seinem 92. Grand-Prix-Erfolg Michael Schumacher als Formel-1-Rekordhalter abgelöst. Der 35-jährige Brite überholte mit seinem Triumph am Sonntag beim Großen Preis von Portugal die deutsche Motorsport-Ikone, die in ihrer Karriere 91 Siege gefeiert hatte. Hamilton verwies beim zwölften Saisonrennen in Portimao seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz, Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

An diesem Wochenende geht nun der dritte und letzte Grand Prix Italiens in dieser Saison über die Bühne. Drei Rennen in einem Land gab es seit 1982 nicht mehr, damals fanden diese aber in den USA statt.

© imago images / Motorsport Images

Qualifying beim GP der Emilia-Romagna heute live im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison sicherte sich der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Den ersten und einzigen Trainingsdurchgang zeigt ORF 1 ab 09.55 Uhr. Begleitet wird die Sendung von den Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. Das Qualifying startet dann um 13.55 Uhr und wird ebenfalls voll umfänglich vom ORF ausgestrahlt.

Sofern kein TV-Gerät zur Verfügung steht, kann man das Qualifying auch per Livestream in der ORF TVthek verfolgen. Hier geht es zum Link.

Als Alternative dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Training & Qualifying in Imola im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

Die Formel-1-Fahrer mit den meisten Siegen: Hamilton knackt den ewigen Schumi © imago images / Motorsport Images 1/11 Durch seinen ersten Platz beim Großen Preis von Portugal feiert Lewis Hamilton seinen 92. Karriere-Erfolg und zieht in der Rangliste der meisten GP-Siege am ewigen Michael Schumacher vorbei. SPOX präsentiert die Top 10. © getty 2/11 Platz 10, Niki Lauda (25 Siege in 171 Rennen): Der Österreicher zeigt's an. Drei Weltmeistertitel darf er sein Eigen nennen. Nebenbei fuhr er sich auch noch in die Top 10 der GP-Sieger. © imago 3/11 Platz 9, Jim Clark (25 Siege in 72 Rennen): Wie 1965 üblich gibt's für den Gewinner einen dicken Siegerkranz. Hier jubelt der Schotte nach seinem Triumph beim Großbritannien-GP. © getty 4/11 Platz 8, Jackie Stewart (27 Siege in 99 Rennen): Der "Sir" gehört mit drei Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Formel-1-Piloten überhaupt. In der Sieger-Liste darf der sympathische Schotte damit natürlich nicht fehlen. © getty 5/11 Platz 7, Nigel Mansell (31 Siege in 187 Rennen): Der "Löwe" hatte nicht nur den berühmtesten Schnauzer der Formel 1, sondern auch stets den Durchblick. Sein Weltmeistertitel 1992 beweist das. © getty 6/11 Platz 6, Fernando Alonso (32 Siege in 312 Rennen): Der letzte Sieg der Spaniers liegt schon einige Jährchen zurück: 2013 in Barcelona war er zuletzt erfolgreich. Kommen nach seinem Comeback 2021 noch ein paar dazu? © getty 7/11 Platz 5, Ayrton Senna (41 Siege in 161 Rennen): Der Brasilianer gilt für viele als der beste Fahrer aller Zeiten. Bevor er 1994 beim GP von San Marino tödlich verunglückte, konnte er unter anderem sechs Mal in Monaco gewinnen - bis heute Rekord. © getty 8/11 Platz 4, Alain Prost (51 Siege in 199 Rennen): Der ewige Kontrahent von Senna heimste neben vier WM-Titeln auch zahlreiche Siege ein. Damit ist der haarprächtige "Professor" natürlich ganz vorne mit dabei. © getty 9/11 Platz 3, Sebastian Vettel (53 Siege in 251 Rennen): Der Heppenheimer hatte seine erfolgreichste Zeit bei Red Bull, wo er neben vier Weltmeistertiteln 39 Siegerpokale sammeln konnte. Ob mit Ferrari in diesem Jahr noch einer dazu kommt, ist zu bezweifeln. © getty 10/11 Platz 2, Michael Schumacher (91 Siege in 307 Rennen): Mit sieben WM-Titeln und 91 GP-Siegen stellte Schumi zwei für unerreichbar gehaltene Bestmarken auf. Eine ist schon gefallen, die zweite droht ihm ebenfalls entrissen zu werden. © imago images / Motorsport Images 11/11 Platz 1, Lewis Hamilton (92 Siege in 262 Rennen): Seit Jahren dominiert der Brite den Formel-1-Zirkus in einer Manier wie vielleicht niemand jemals vor ihm. Mit 92 Siegen knackt er den ewigen Schumacher, nun ist der WM-Rekord das Ziel.

Toto Wolff vor Mercedes-Abschied?

Das Topteam der Formel 1 muss sich vielleicht bald um einen neuen Motorsportchef umsehen. Während Mercedes kurz vor dem siebenten Titel in der Konstrukteurs-WM in Serie steht, hat Teamchef Toto Wolff laut über seinen Abschied nachgedacht. Einen konkreten Zeitplan nannte der Wiener aber nicht.

"Ich denke seit einiger Zeit darüber nach und habe auch die Führung von MGP (Mercedes GP) einbezogen. Wir haben die Struktur für die Zukunft nicht ermittelt, so dass ich nicht sagen kann, ob es ein Jahr, zwei oder drei Jahre sind", erklärte Wolff am Freitag vor dem GP Emilia Romagna in Imola.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.