Formel 1: Großer Preis von Italien - Freies Training (Monza) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Saison geht in Italien weiter, am heutigen Freitag steht das 1. und 2. Freie Training in Monza auf dem Programm. SPOX verrät, wo es die Sessions im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Beim Belgien-GP ließ Mercedes-Pilot Lewis Hamitlon einmal mehr nichts anbrennen, raste in Spa zum nächsten Triumph und festigte seine Gesamt-WM-Führung. Teamkollege Valtteri Bottas gelang der zweite Platz, dahinter positionierte sich Red-Bull-Fahrer Max Verstappen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch in Italien ist die Favoritenrolle klar. Hamilton könnte mit einem Sieg sogar näher an Rekordmann Michael Schuhmacher ranrücken, der insgesamt 91 Grand-Prix-Titel zu seiner Zeit holte. Der Brite steht derzeit bei 89 Erstplatzierungen. Die Egalisierung dieser Titelzahl scheint für Hamilton angesichts seiner Dominanz nur noch Formsache.

Freies Training beim GP in Italien heute live im TV und Livestream

Der öffentlich-rechtliche ORF hat sich für die laufende Formel-1-Saison die Rechte gesicherte. Für den ersten Trainings-Durchgang gibt es keine Übertragung, beim zweiten Freien Training schaltet ORF 1 ab 14.55 Uhr zu. Als Kommentatoren agieren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das 1. wie auch 2. Freie Training zeigt auch Sky. Um 11 Uhr startet die erste Session, die zweite Trainingseinheit gibt es dann ebenfalls ab 15 Uhr.

Für diejenigen, die kein TV-Gerät besitzen, gibt es die Möglichkeit das Zweite Freie Training auch per Livestream in der ORF TVthek zu verfolgen. Hier geht es zum Link.

Als Alternative dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Freies Training in Monza im Liveticker

Die ersten beiden Freien Trainings gibt es auch bei uns im SPOX-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

© GEPA

Lewis Hamilton entschuldigt sich für Mercedes-Dominanz

Nach dem fünften Sieg im siebenten Saisonrennen beträgt der Vorsprung von Lewis Hamilton auf den ersten Verfolger, Red-Bull-Jungstar Max Verstappen, bereits 47 Punkte. "Ich hoffe, dass die Fans und Leute letztendlich verstehen, dass dies nicht unsere Schuld ist", entschuldigte sich Hamilton schon fast für seine Überlegenheit im Belgien-Grand-Prix. "

Letztendlich sind es die Entscheidungsträger, die die Autos entwerfen und Regeln festlegen", ergänzte der 35-Jährige mit Verweis darauf, dass er und sein Mercedes-Rennstall "letztendlich einen besseren Job" als die Konkurrenz machten.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grand-Prixes.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.