Formel 1: Großer Preis von Spanien - Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag findet das Qualifying zum Großen Preis von Spanien statt. Bei SPOX erfährt ihr, wo man die Sessions im TV, Livestream & LIVETICKER zu sehen bekommt.

Lewis Hamilton hat die Bedingungen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya als "ziemlich hart" bezeichnet. "Ich war noch nie in Spanien, wenn es so heiß war", sagte der Brite am Freitag. "Es ist ein traumhaftes Wetter, aber es ist mörderisch im Auto." Anhand der Renndistanz-Simulationen im Training prognostizierte der Mercedes-Star ein "wirklich enges Rennen" mit Red Bull.

Das große Thema für den Grand Prix am Sonntag werde sein, die Reifenabnutzung in den Griff zu bekommen, stellten Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas fest. "Zumindest heute hatte wir keine Blasenbildung", meinte der Finne. "Aber das hatten wir letzte Woche am Freitag auch nicht", sagte wiederum Hamilton.

Formel 1 in Spanien: Qualifying in TV und Livestream

Die Renn-Sessions werden sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt. So überträgt der ORF ab 14.55 Uhr das Qualifying auf ORF1, welches per Livestream auch in der TVthek verfolgt werden kann.

Zudem zeigt auch auf Sky das komplette Rennprogamm. Auf Sky Sport 1 überträgt der Sender ab 11.55 Uhr das dritte freie Training, sowie das Qualifying um 14.45 Uhr, welches ebenso aufSky Sport UHD läuft.

Grand Prix von Spanien: Qualifying im Liveticker

Alternativ erfährt man alle wichtigen Geschehnisse rund um das Qualifying auch auf unserem LIVETICKER ab 15 Uhr.

Formel 1 : Perez nach negativem Corona-Test in Spanien startberechtigt

Der Deutsche Nico Hülkenberg muss beim Formel-1-Team Racing Point wieder für Stammpilot Sergio Perez Platz machen. Der 30-jährige Mexikaner hatte zuletzt zwei Rennen wegen positiver Corona-Tests aussetzen müssen. Die jüngste Stichprobe auf das Virus fiel negativ aus, Perez darf im Großen Preis von Spanien starten. Das teilte sein Rennstall am Donnerstag mit.

Für Hülkenberg endet damit nach zwei sehr unterschiedlich verlaufenen Grands Prix das Kurz-Comeback für das Team Racing Point. Der Rheinländer, der am Mittwoch kommender Woche 33 Jahre alt wird, hatte im ersten von zwei Rennen in Silverstone wegen eines Defekts am Rennwagen nicht antreten können. Am vergangenen Sonntag schaffte er es nach dem dritten Rang in der Qualifikation im Rennen auf den siebenten Platz.

