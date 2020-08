Formel 1: Großer Preis von Spanien - Freies Training in Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Saison 2020 geht weiter - an diesem Wochenende steht der Große Preis von Spanien auf dem Programm. SPOX verrät euch, wo ihr die ersten beiden Freien Trainings am heutigen Freitag im TV, Livestream und Liveticker seht.

Ferrari: Neuer Chassis für Sebastian Vettel

Sebastian Vettel wird beim Großen Preis von Spanien mit einem neuen Chassis antreten. Das erklärte Ferraris Chassis-Chefingenieur Simone Resta am Mittwoch vor dem sechsten Saisonrennen der Formel 1 am kommenden Sonntag (15.10 Uhr) in Montmelo nahe Barcelona.

In der Analyse nach dem Rennen in Silverstone sei ihnen ein kleiner Fehler aufgefallen, erklärte Resta. Dieser sei durch einen schweren Aufprall auf die sogenannten Kerbs (Randsteine) verursacht worden. "Es hätte nicht großen Einfluss auf die Leistung, aber es war die logische Entscheidung", sagte Resta zum Chassis-Wechsel für den SF 1000 von Vettel. Der Deutsche hat aus den ersten fünf Grands Prix nur zehn Punkte geholt.

Formel 1, Großer Preis von Spanien: Die Termine

Datum Wochentag Uhrzeit Event 14.08.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 14.08.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 15.08.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 15.08.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 16.08.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Freies Training beim GP in Spanien heute live im TV und Livestream

Die Formel-1-Rechte der aktuellen Saison liegen beim öffentlich-rechtlichen ORF. Für den ersten Trainings-Durchgang gibt es keine Übertragung, beim Zweiten Freien Training schaltet ORF 1 ab 14.55 Uhr zu. Begleitet wird die Trainingseinheit von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das 1. sowie 2. Freie Training zeigt auch Sky. Um 11 Uhr startet der erste Session, die zweite Trainingseinheit gibt es dann ebenfalls ab 15 Uhr.

Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Zweite Freie Training auch per Livestream in der Orf TVthek verfolgen. Hier geht es zum Link.

Alternativ dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Freies Training in Barcelona im Liveticker

Die ersten beiden Trainings-Sessions gibt es auch im SPOX-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

© imago images / HochZwei

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grand-Prixes.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.