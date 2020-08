Formel 1: Großer Preis des 70-jährigen Jubiläums in Silverstone - Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag findet das dritte freie Training sowie das Qualifying zum Großen Preis des 70-jährigen Jubiläums in Silverstone statt. Bei SPOX erfährt ihr, wo man die Sessions im TV, Livestream & Liveticker zu sehen bekommt.

Noch am Freitag hat WM-Leader Mercedes die freien Trainings für das zweite aufeinanderfolgende Formel-1-Rennen in Silverstone dominiert. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr am Nachmittag 0,176 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der in der ersten Einheit vorangelegen war - Tagesbestzeit.

Die ersten Nicht-Mercedes-Piloten - Daniel Ricciardo im Renault und Max Verstappen im Red Bull - lagen bereits mehr als acht Zehntelsekunden zurück. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kam nach einem Defekt an seinem Ferrari nicht über Platz 14 hinaus, sein Teamkollege Charles Leclerc wurde Siebenter.

Formel 1 in Silverstone: Qualifying in TV und Livestream

Die Renn-Sessions werden sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt. So überträgt der ORF ab 14.55 Uhr das Qualifying auf ORF1, welches per Livestream auch in der TVthek verfolgt werden kann.

Zudem zeigt auch auf Sky das komplette Rennprogamm. Auf Sky Sport 1 überträgt der Sender ab 11.55 Uhr das dritte freie Training, sowie das Qualifying um 14.45 Uhr, welches ebenso aufSky Sport UHD läuft.

Qualifying im Liveticker

Alternativ erfährt man alle wichtigen Geschehnisse rund um das Qualifying auch auf unserem LIVETICKER ab 15 Uhr.

