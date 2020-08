Formel 1: Großer Preis des 70-jährigen Jubiläums in Silverstone heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nachdem bereits letztes Wochenende in Großbritannien gefahren wurde, ist diese Woche gleich nochmal Silverstone an der Reihe. Denn die Strecke feiert ihr 70-jähriges Jubiläum. Bei SPOX erfährt ihr, wo man die Sessions im TV, Livestream & Liveticker zu sehen bekommt.

Wie in den letzten Jahren üblich, heißt der große Favorit von Silverstone auch diesmal Lewis Hamilton, allerdings startet der Engländer nicht von der Pole-Position. Valtteri Bottas hat seinem Teamkollegen Hamilton im letzten Abdruck die Pole Position für sein zweites Heimrennen in Silverstone entrissen. Der finnische Mercedes-Pilot war am Samstag im Qualifying um 0,063 Sekunden schneller als der britische WM-Leader.

Die Konkurrenz folgte mit Respektabstand. Überraschungsmann Nico Hülkenberg, der im Racing Point für den mit dem Coronavirus infizierten Sergio Perez einsprang, verlor als Dritter etwas mehr als neun Zehntelsekunden. Dahinter landeten Max Verstappen im Red Bull und Daniel Ricciardo im Renault.

Grand Prix von Silverstone: Ergebnisse des Qualifying

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:25,154 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,063 Sek.

3. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point +0,928

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1,143

6. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1,274

7. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,380

8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,460

9. Alexander Albon (THA) Red Bull +1,515

10. Lando Norris (GBR) McLaren +1,624

11. (in Q2 ausgeschieden) Esteban Ocon (FRA) Renault 1:27,011

12. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:27,078

13. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 1:27,083

14. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:27,254

15. George Russell (GBR) Williams 1:27,455

16. (in Q1 ausgeschieden) Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1:27,882

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:28,236

18. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:28,430

19. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:28,433

20. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:28,493

Formel 1 in Silverstone: das Rennen in TV und Livestream

Das Jubiläums-Rennen wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt. So startet der ORF die Übertragung ab 14.00 Uhr auf ORF1, das Rennen selbst ist ab 14.35 Uhr an der Reihe. Wie üblich lässt sich dieses auch per Livestream in der TVthek verfolgen.

Zudem zeigt auch auf Sky das komplette Rennprogamm. Auf Sky Sport 1 überträgt der Sender ab 14.00 Uhr das komplette Rennen, welches ebenso aufSky Sport UHD läuft.

Das Rennen im Liveticker

Alternativ erfährt man alle wichtigen Geschehnisse rund um Silverstone auch auf unserem LIVETICKER ab 14.30 Uhr.

WM-Stand (nach vier von 13 Rennen)

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 88 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 58 3. Max Verstappen (NED) Red Bull 52 4. Lando Norris (GBR) McLaren 36 5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 33 6. Alexander Albon (THA) Red Bull 26 7. Sergio Perez (MEX) Racing Point 22 8. Lance Stroll (CAN) Racing Point 20 9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 20 10. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 15 11. Esteban Ocon (FRA) Renault 12 12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 12 13. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 10 14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 2 15. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1 16. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grand-Prixes.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.