Formel 1: Steiermark GP - Freies Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt der Formel 1 geht an diesem Wochenende mit dem Grand Prix der Steiermark das nächste Rennen in Spielberg über die Bühne. Am Freitag startet das 1. und 2. Freie Training. Alle Infos zu Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, gibt es hier.

Formel 1, Steiermark GP: Die Termine

Datum Wochentag Uhrzeit Events 10.7.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 10.7.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 11.7.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 11.7.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 12.7.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Freies Training beim Steiermark GP heute live im TV und Livestream

Das freie Training zum Großen Preis der Steiermark ist im Free-TV zu sehen. Das erste Freie Training wird am Freitag ab 10:55 Uhr auf ORF1 übertragen, durch die Sendung begleiten Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. Ab 14:55 Uhr zeigt ORF1 dann das zweite Freie Training.

Beide Übertragungen sind zudem gratis in der ORF-TV-Thek abrufbar. Hier geht es zum Link.

Formel 1. 1. Freies Training des Steiermark-GP im Liveticker

Das komplette Training könnt Ihr auch in Echtzeit bei uns mitlesen. Wir tickern alle Sessions beim Großen Preis der Steiermark live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Die Fahrerwertung im Überblick

Da in dieser Saison erst ein Rennen absolviert worden ist, entspricht die Fahrer-Wertung der Reihenfolge der Zieleinfahrt beim Österreich GP.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes 25 2 Charles Leclerc Ferrari 18 3 Lando Norris McLaren 16 4 Lewis Hamilton Mercedes 12 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 10 6 Sergio Perez Racing Point 8 7 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 8 Esteban Ocon Renault 4 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2 10 Sebastian Vettel Ferrari 1

Servus TV und ORF teilen sich ab 2021 Rennen im Free-TV

Wie bereits durchgesickert, machen der ORF und Servus TV bei der Formel 1 künftig halbe-halbe. Wie Servus TV und die Motorsport-"Königsklasse" am Dienstag mitteilten, sicherten sich die beiden Sender ab 2021 für drei Jahre die Free-TV-Rechte an der Formel 1. Gemäß Vereinbarung wird bis einschließlich 2023 jeweils eine Hälfte der Rennen pro Saison bei Servus TV, die andere live im ORF zu sehen sein.

Die Auswahl wird jeweils vor dem Saisonstart vorgenommen, hieß es in einer Aussendung. Einzige Ausnahme: Den Großen Preis von Österreich werden beide Sender live übertragen. Das Lizenzpaket umfasst neben den Live-Rechten ausführliche Highlight-Zusammenfassungen sowie die Rechte für den Online- und Mobil-Bereich.