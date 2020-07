Das zweite Formel-1-Rennen vom Red-Bull-Ring in Spielberg steht auf dem Programm. Den großen Preis der Steiermark könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1, GP der Steiermark: Das zweite Österreich-Rennen heute im Liveticker

Vor Beginn: Lewis Hamilton dagegen fuhr bei den regnerischen Bedingungen in einer anderen Welt. Stolze 1,2 Sekunden Vorsprung fuhr der Brite auf den Zweitplatzierten Max Verstappen heraus.

Vor Beginn: Neues Wochenende, altes Bild: Ferrari lieferte mal wieder ein desolates Bild ab. Im Gegensatz zur Vorwoche flog diesmal Charles Leclerc und nicht Sebastian in Q2 raus. Leclerc bekam sogar noch eine Drei-Plätze-Strafe aufgebrummt, weil er Daniil Kvyat zuvor blockiert hatte. Sebastian Vettel schaffte es nur auf Platz 10. Übrigens: Leclerc hatte in Q2 auf Williams-Fahrer George Russell einen Vorsprung von acht Tausendstel. Verkehrte Welt.

Vor Beginn: Wie schon in der vergangenen Woche findet das Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg statt. Diesmal lautet der Name des Rennens: "Großer Preis der Steiermark". Nach dem gestrigen Regenchaos sollen heute wieder sonnige Bedingungen anstehen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Rennstart ist um 15.10 Uhr.

Formel 1: Das Rennen heute im TV und Livestream

Das Rennen könnt Ihr wie gewohnt auf verschiedene Art und Weisen sehen. So überträgt im Free-TV RTL das Rennen. Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr das Rennen auch im Livestream via TVNOW sehen. Um 14 Uhr beginnt dort die Vorberichterstattung mit:

Kommentatoren: Christian Danner, Heiko Wasser



Moderator: Florian König

Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky das gesamte Rennen live und in voller Länge. Sky-Kunden können das Rennen auch am Tablet oder Smartphone mit Sky Go verfolgen. Dort beginnt die Übertragung ebenfalls um 14 Uhr. Kommentator ist Sascha Roos, als Co-Kommentator fungiert Ralf Schumacher.

Wer das Rennen aus den verschiedensten Perspektiven sehen will, kann auch auf den kostenpflichtigen Livestream F1 TV PRO zurückgreifen.

Formel 1, GP der Steiermark: Die Startaufstellung

Neben Leclerc kassierte auch Lando Norris eine Strafe. Der McLaren-Pilot hatte im zweiten Freien Training während Gelber Flaggen überholt.