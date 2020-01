Pick Round: Capitals schlagen Graz99ers, Salzburg weiterhin auf Siegerstraße

Das Spitzen-Duo nach dem Grunddurchgang der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) hat am Freitag den Auftakt der Pick Round jeweils daheim erfolgreich gestaltet. Tabellenführer Red Bull Salzburg besiegte Südtirol 2:1, die Vienna Capitals gewannen gegen die Graz99ers 5:2. Zum Start der Qualifikationsrunde gab es ein Heim-6:3 von Linz gegen Innsbruck und ein 1:0 nach Penaltyschießen Dornbirns beim VSV.

Die Capitals waren vor den Grazern gewarnt gewesen. Die Gäste hatten sich einerseits mit einem sehenswerten Endspurt am letzten Spieltag des Grunddurchgangs noch das letzte Pick-Round-Ticket gesichert, andererseits hatten die Caps drei der davor vier gespielten Saisonduelle mit den 99ers verloren. Diesmal dauerte es zumindest ein Drittel, bis die Wiener Akzente in Form von Toren setzten, ab da ging es in der Partie aber Schlag auf Schlag.

Kyle Baun eröffnete den Torreigen 58 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts, nur 65 Sekunden später stellte Mark Flood auf 2:0. Nachdem Ken Ograjensek noch in derselben Minute das Anschlusstor gelungen war, sorgte der Ex-Grazer Ty Loney mit einem Doppelschlag (29./PP, 33.) für die Vorentscheidung. Danach war der Sieg der Capitals nicht mehr in Gefahr.

Salzburg schlägt Südtirol

Sie liegen somit weiter zwei Zähler hinter den Salzburgern auf Rang zwei, wobei es in der Partie des Leaders enger zuging. Letztlich hatten die Bozener auf die Treffer von Janos Hari (13.) und Connor Brickley (29.) aber nur die Antwort durch Anthony Bardaro (45.) zu bieten. Salzburg vergrößerte den Vorsprung auf den drittplatzierten - zum Pick-Round-Auftakt allerdings spielfrei gewesenen - KAC auf sechs Zähler.

In der Qualifikationsrunde dauerte es in Villach bis zum Penaltyschießen, ehe das einzige Tor fiel. Juhani Tamminen verwandelte den entscheidenden Penalty. Während die Vorarlberger damit die "Rote Laterne" an Innsbruck abgaben, verloren die Kärntner die Tabellenführung an das nun punktgleiche Linz. Denn die Black Wings gewannen auch das fünfte Saisonduell mit den Innsbruckern, der starke Dragan Umicevic traf doppelt. Fehervar siegte bei Znojmo 3:2 nach Verlängerung.