Huawei FreeBuds Pro: "Musikdoping" in höchster Qualität

Musik beeinflusst unseren Alltag. Sie kann uns zu sportlichen Höchstleistungen antreiben, die Motivation steigern oder die Arbeit erleichtern. Mit den neuen Huawei In-Ear-Kopfhörern mit intelligenter Geräuschunterdrückung kann man unterwegs die Macht der Musik ungestört erleben.

Musik beim Sport spornt zu mehr Leistung an. Dies ist wissenschaftlich erwiesen. Auch Profi-Sportler nutzen "Musikdoping". Die Laufikone Haile Gebrselassie pushte sich 1995 mit dem Song "Scatman" in Gedanken zum Weltrekord über 5.000 Meter. Dem deutschen Schwimmstar Paul Biedermann half ein Song von Rammstein, beim WM-Finale 2009 an seine Grenzen zu gehen. Der richtige Beat kann die Leistung angeblich um bis zu 15 Prozent verbessern. Mit Musik zu sporteln ist für Georg jedoch schlicht und einfach Spaß. Sie macht gute Laune, sie hilft ihm aber auch ein Motivationstief zu überwinden. Noch vor dem Frühstück schlüpft er ins Lauf-Dress, schnürt die Schuhe und steckt sich seine neuen Huawei FreedBuds Pro in die Ohren. Die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer von Huawei sind die perfekten Begleiter für sportliche Soundliebhaber. Der Huawei Kirin A1 SoC (System-on-Chip) sorgt für einen hochwertigen Klang, die Bluetooth 5.2-Verbindung und die Doppelantenne verbessern die Signalstärke. Selbst wenn das Smartphone irgendwo abgeschirmt in der Sporttasche liegt, die Verbindung bleibt nahtlos und der Musik-Genuss ungetrübt.

© Huawei

Über die Huawei AppGallery lässt sich nicht nur die Streaming-App Huawei Music installieren, sondern auch beliebte Apps (wie Facebook, WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek) und Top-Games.

Bei der Streaming-App Huawei Music findet Georg genau den richtigen Sound fürs Joggen, die App sucht automatisch Songs passend zum Lauftempo. So hat er über die 6 Gramm leichten Huawei FreeBuds Pro stets den passenden Taktgeber im Ohr. Bei über 50 Millionen Titeln, über die Huawei Music verfügt, ist es nicht schwer, den richtigen Rhythmus zu finden. Nach dem Morgensport macht sich Georg fertig für die Uni. Der Physikstudent möchte vor der Lehrveranstaltung noch in die Bibliothek. Das Fahrrad ist für ihn das einfachste, schnellste und billigste Verkehrsmittel, um dorthin zu gelangen. Unterwegs verabredet er sich noch telefonisch mit einem Freund zum Online-Gamen am Abend. Störende Windgeräusche beim Call? Diese werden durch das duale Anti-Wind-Geräuschdesign der Huawei FreedBuds Pro eliminiert. Dazu verfügen die zwei außenliegenden Mikrofone über ein spezielles Geräuschunterdrückungsrohr.

© Huwaei

Moderne Technik, intelligente Funktionen und ein attraktives Design: die Huawei FreeBuds Pro.

Zuerst die lärmende Straße, dann hat Georg sich im Supermarkt noch schnell einen Snack gekauft, nun sitzt er in der Bibliothek, um für die Uni seine Arbeit fertigzustellen. Wechselnde Umgebungen, bei denen die intelligente dynamische Active Noise Cancellation der Huawei FreeBuds Pro ihre Stärken ausspielen kann, um ständig ein ungestörtes Sounderlebnis zu ermöglichen. Die drei Mikrofone der Kopfhörer erkennen die Umgebungsgeräusche und passen dann die Geräuschunterdrückung intelligent und automatisch an die jeweilige Situation an. Vier unterschiedliche Modi stehen zur Verfügung. Der Ultra-Modus beispielsweise ermöglicht durch die deutlich intensivere Geräuschunterdrückung auch unterwegs einen immersiven Hörgenuss. Sie reduziert Umgebungsgeräusche bis zu 40 Dezibel. In der Bibliothek kommt der Komfort-Modus zum Einsatz. Tippen am Computer, Umblättern, leise Gespräche - Geräusche wie diese werden effizient reduziert, dafür kann sich Georg untermalt mit glasklarer Musik komplett auf seine Tätigkeit konzentrieren.

© Huwaei

Ein 3-Mikrofon-System und der Knochenstimmensensor reduzieren bei Anrufen die Hintergrundgeräusche und verstärken die menschliche Stimme.

Für den Heimweg reicht die Zeit nicht, also verfolgt er die Online-Vorlesung von einem naheliegenden Kaffeehaus aus. Sein Smartphone Huawei P40 Pro und sein schlankes, aber kraftvolles Huawei MateBook 13 sind ein eingespieltes, digitales Team für den produktiven, mobilen Arbeitsplatz. Die Huawei FreeBuds Pro runden den flexiblen Arbeitsplatz ab. Sie unterstützen die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten.

© Huwaei

Die Huawei FreeBuds Pro unterstützen die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten. So lässt sich problemlos zwischen Smartphone, Tablet, PC und weiteren intelligenten Geräten hin- und herwechseln.

Na klar, gerade jetzt kommt bei Georg ein Anruf rein. Per Druck auf einen der Huawei FreeBuds Pro wechselt er nahtlos von der Uni-Vorlesung zum Telefongespräch. Durch Streichen, Drücken oder Kneifen erfolgt bei den Huawei FreeBuds Pro die Bedienung der Musikwiedergabe. Lautstärke, Songwechsel, Anrufe entgegennehmen - die Steuerung der In-Ear-Kopfhörer erfolgt mit den Fingerspitzen, das Smartphone kann getrost in der Tasche bleiben. Drei Mikrofone und ein Knochenstimmensensor sorgen für eine hohe Gesprächsqualität und klare Verständlichkeit beim Gegenüber. Zwei nach außen gerichtete Mikrofone nehmen das Gespräch für eine optimale Qualität auf, das nach innen gerichtete Mikrofon macht die eigene Stimme deutlicher hörbar. Bei Anrufen erkennt und verstärkt der Knochenstimmensensor menschliche Stimmen, indem er die Knochenschwingungen interpretiert und so eine klare Tonübertragung in jeder Situation ermöglicht.

© Huwaei

Intelligente Steuerung mit den Fingerspitzen, ohne das Smartphone herauskramen zu müssen. Zwischen den Songs wechseln, die Lautstärke regulieren, Anrufe entgegennehmen - für jede Interaktion die passende Geste.

Um sich nach der Vorlesung sein Hirn wieder etwas durchzupusten, gönnt sich Georg noch einen Musik-Klassiker: eine Live-Aufnahme der Punk-Rocker Green Day. Am Weg zum Fahrrad trifft er noch zufällig einen Studienkollegen. Durch einen längeren Druck auf die Huawei FreeBuds Pro wechselt er in den Sprachmodus, der Umgebungsgeräusche reduziert, um menschliche Stimmen hervorzuheben. Die Interaktion mit der Umgebung ist möglich, ohne die Kopfhörer herauszunehmen. Nicht nur die Technik, auch das Design ist Georg wichtig. Wenn schon ein Fahrrad, dann ein stylisches Vintage-Bike. Wenn schon In-Ear-Kopfhörer, dann im dezenten Metallglanz. Bei den Huawei FreeBuds Pro heißt diese Farbe Silver Frost. Sie sind aber auch im eleganten und dezenten Ceramic White oder im klassischen Carbon Black erhältlich. Schwarz passt ja bei jeder Gelegenheit.

© Huwaei

Die Huawei FreeBuds Pro gibt es in drei verschiedenen Farben: Das schlanke und kantige Silver Frost mit dezentem Metallglanz, das elegante und dezente Ceramic White für einen anspruchsvollen Style und das klassische Carbon Black, das bei jeder Gelegenheiten passt.

Der Tag war lang für Georg. Durch das intelligente Design und die weichen Silikonaufsätze sind die Huawei FreeBuds Pro auch nach längerer Zeit im Ohr nicht spürbar. Die Kopfhörer werden mit drei unterschiedlich großen Silikon-Ohrstöpseln geliefert. Welche am besten für seine Ohren geeignet sind, hat Georg mit der intelligenten Kompaktheitserkennung über die Huawei AI Life App für Android ermittelt. Über die App wird auch kinderleicht die Kopplung zum ersten Mal mit dem Smartphone hergestellt. Einfach das kompakte (50 x 25 x 70 mm) und 72 Gramm leichte Lade-Etuis öffnen, dann erscheint am Smartphone ein Pop-up, das zur Verbindung der Geräte auffordert. In der Huawei AI Life App für Android lassen sich alle Sound-Einstellungen vornehmen, etwa die Intensität der Geräuschunterdrückung oder die Tastenbelegung der Huawei FreeBuds Pro.

© Huwaei

Die smarte Huawei AI Life App für Android hilft, mittels der intelligenten Trageerkennung, die passende Größe zu finden. Über die App lassen sich die Huawei FreeBuds Pro einstellen und steuern.

Die Huawei FreeBuds Pro erweisen sich als echte Dauerläufer. Eine Akkuladung reicht mit aktivierter Geräuschunterdrückung für viereinhalb Stunden Musikgenuss, in Verbindung mit dem Lade-Etui sind es sogar bis zu 30 Stunden Hörvergnügen. Da geht sich am Abend für Georg noch die Gaming-Runde in bester Klangqualität aus. Dank Reverse-Charging lässt sich das Lade-Etuis danach etwa übers Smartphone kabellos wieder aufladen.

© Huwaei

Ein starkes Team: Das Huawei P40 Pro und die Huawei FreeBuds Pro. Dank Reverse Wireless Charging lassen sich die In-Ear-Kopfhöhrer kabellos mit dem Smartphone aufladen.