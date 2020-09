French Open: Dominic Thiem räumt auch Jack Sock aus dem Weg

Dominic Thiem hat am Mittwoch die dritte Runde der mit 38,41 Mio. Euro dotierten French Open erreicht. Der US-Open-Sieger und Vorjahres-Finalist besiegte den US-Amerikaner Jack Sock nach 2:22 Stunden sicher mit 6:1,6:3,7:6(6).

Der 27-jährige Niederösterreicher trifft nun am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem Norweger Christian Ruud und dem US-Amerikaner Tommy Paul.

Der zweite noch im Bewerb befindliche Österreicher, Jurij Rodionov, kämpfte indes noch gegen den Slowaken Norbert Gombos und lag 2:6,6:2,6:7(4),4:4 zurück. Auch der zwölffache Paris-Sieger und Titelverteidiger Rafael Nadal entledigte sich seiner Zweitrunden-Aufgabe rasch und feierte gegen Mackenzie McDonald (USA) ebenso einen glatten Sieg.

Jurij Rodionov scheitert in vier Sätzen

Für Jurij Rodionov hingegen kam fast zeitgleich das Aus. Der 21-jährige Qualifikant aus Niederösterreicher musste sich am Mittwoch in der zweiten Runde in Paris nach hartem Kampf und 2:49 Stunden dem Slowaken Norbert Gombos mit 2:6,6:2,6:7(4),4:6 beugen. Rodionov hatte sich erstmals für ein Major-Turnier qualifiziert.

Er kann mit einem Preisgeld von 84.000 Euro brutto und dem Vorstoß in die Top 150 im ATP-Ranking dennoch sehr positiv bilanzieren.