Zweiter Major-Treffer in Serie! Stefan Maierhofer bringt FC Aarau auf Siegerstraße

Stefan Maierhofer ist vollends in der Schweiz angekommen. Der Major erzielte am Freitagabend im Dress des FC Aarauin der 60. Minute den Treffer zum 1:0 und brachte sein Team damit auf den Weg zum 2:0-Heimsieg gegen FC Wil. Es war bereits sein zweiter Treffer in Folge, auch am vergangenen Spieltag knipste er.

Für Aarau war es der erste Punktgewinn nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. Es war allerdings erst der zweite Saisonsieg, damit liegt das Team mit sieben Zählern weiterhin auf dem letzten Platz der Challenge League, der zweithöchsten schweizer Liga.