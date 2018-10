WWE Crown Jewel: Termin, Datum, Match-Card, TV-Übertragung

Mit dem WWE Crown Jewel findet am Freitag eines der größten Wrestling-Events des restlichen Jahres statt. Hier erfahrt ihr alles rund um die Match-Card, die TV-Übertragung und dem Zeitpunkt zur Veranstaltung.

Insgesamt stehen bei dem Event fünf Kämpfe an, unter denen auch ein neu eingeführter Wettbewerb ist.

WWE Crown Jewel: Wo und wann findet das Event statt?

Das WWE Crown Jewel findet am Freitag, den 2. November statt. Beginn ist um 18 Uhr deutscher Zeit.

Nach dem Greatest Royal Rumble im Frühling ist das WWE Crown Jewel bereits das zweite große Event, das in diesem Jahr in Saudi Arabien stattfindet: Austragungsort ist dieses Mal das King Saud University Stadium in Riad.

WWE Crown Jewel im TV und im Livestream sehen

In Deutschland wird das Event nicht im Free-TV übertragen.

Hierzulande gibt es zwei Pay-TV-Angebote, die das WWE Crown Jewel zeigen: Zum einen bietet Sky Select das Event für 18 Euro an. Die zweite Möglichkeit ist das WWE Network. Dort kostet ein monatliches Abonnement 9,99 Dollar.

WWE Crown Jewel: Die Matchcard

Die größte Neuerung des Events ist der neu eingeführte WWE World Cup. Dort kämpfen jeweils vier Kämpfer von Raw und Smackdown um den Titel des besten Wrestlers.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr von Shwan Michaels, der zum ersten Mal seit 2010 wieder in den Ring tritt. Zusammen mit Triple H kämpft er in einem Tag Team Match gegen Undertaker und Kane.