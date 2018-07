WWE Extreme Rules 2018: TV-Übertragung, Livestream, Termin

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli findet zum zehnten Mal das WWE Extreme Rules statt. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Wrestling-Event und erfahrt, wie ihr die Kämpfe live verfolgen könnt.

Highlight des Abends ist der Kampf um die WWE Championship zwischen AJ Styles und Rusev.

Wo und wann findet Extreme Rules 2018 statt?

Extreme Rules 2018 findet in der Nacht von Sonntag (15. Juli) auf Montag (16. Juli) statt. Austragungsort ist die PPG Paints Arena in Pittsburgh.

WWE Extreme Rules im TV und im Livestream

In Deutschland wird das WWE-Extreme-Rules-Event nicht im Free-TV übertragen. Hierzulande hat der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte und zeigt die Kämpfe mit deutschem Kommentar. Abonnenten können dabei auch auf dem Livestreamingdienst Sky Go zusehen. Die Vorberichterstattung beginnt am Montag (16. Juli) um 0.10 Uhr.

Alternativ kann man Extreme Rules auch beim WWE Network verfolgen. Dort gibt es derzeit den ersten Monat umsonst. Danach sind alle Kämpfe und Shows nach dem Pay-Per-View-Prinzip im Stream erhältlich.

Kämpfe des WWE Extreme Rules 2018: Die Matchcard