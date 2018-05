WWE Deutschland Tour 2018: Termine, Städte, Tickets, WWE-Superstars

Die WWE tourt wieder durch Europa. Im Mai 2018 veranstaltet World Wrestling Entertainment Inc. vier Events in Deutschland und je eines in Österreich und der Schweiz. In welche Städte die WWE kommt, wann die Events stattfinden und welche Superstars auftreten, erfahrt Ihr hier.

1992 fand das erste WWE-Event auf deutschem Boden statt. Seit der Premiere in Kiel erlangte Wrestling in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit. Spätestens mit Tim Wieses Ausflug in die Wrestling-Welt fand der Hype um die fliegenden Showmaster seinen Höhepunkt.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die WWE wieder einige Live-Shows in Deutschland.

WWE Deutschland Tour 2018: Wann und wo finden die Events statt?

Vier Mal macht die WWE Halt in Deutschland - in Oberhausen, Bremen, Braunschweig und München.

Datum Beginn Stadt Halle Do., 10. Mai 2018 19.30 Uhr Oberhausen König-Pilsener-ARENA Fr., 11. Mai 2018 19.30 Uhr Braunschweig Volkswagen Halle Sa., 12. Mai 2018 19.30 Uhr Bremen ÖVB Arena So., 20. Mai 2018 19.30 Uhr München Olympiahalle

© WWE.com

Welche WWE-Superstars kommen nach Deutschland?

Die WWE behält sich kurzfristige Änderungen des Line-Ups vor. Bisher zugesagt haben:

AJ Styles (WWE Champion)

Jeff Hardy (United States Champion)

The Bludgeon Brothers (SmackDown Tag Team Champions)

Carmella (SmackDown Women's Champion)

Daniel Bryan

Shinsuke Nakamura

The New Day

The Usos

The Bar (Sheamus und Cesaro)

Charlotte Flair

Luke Gallows & Karl Anderson

Besonderheit in München: Alexander Wolfe feiert Deutschland-Debüt

Einen besonderen Kampf hält die WWE den Fans in München bereit: der gebürtige Dresdner Alexander Wolfe gibt sein Deutschland-Debüt. Der ehemalige NXT Tag Team Champion tritt in einem Titelmatch gegen den amtierenden NXT Champion Aleister Black (Niederlande) an.

Wolfe feierte im Oktober 2016 bei WWE NXT mit dem Wrestling-Team "SAnitY" sein WWE-Debüt. NXT ist die Entwicklungsliga der WWE, im April 2018 stieg Wolfe in den Hauptkader auf und tritt seitdem in der Dienstagsshow SmackDown auf.

Wo gibt es Tickets für die WWE Deutschland Tour 2018?

Tickets für WWE Live in Deutschland sind unter eventim.de sowie unter www.ticketmaster.de erhältlich.

Eine Eintrittskarte kostet je nach Kategorie zwischen 45 und 130 Euro.

WWE auch in Österreich und der Schweiz: Termine und Tickets

Auch in Österreich und der Schweiz ist je eine Show geplant.

Datum Beginn Stadt Halle Tickets Mi., 16. Mai 2018 19.30 Uhr Genf Arena Geneve ticketcorner.ch Do., 17. Mai 2018 19.30 Uhr Wien Stadthalle www.ticketmaster.at oder eventim.de

Welche WWE-Stars kommen nach Wien und Genf?

In Österreich und der Schweiz werden etliche Stars aus WWE RAW zu Gast sein. Auch hier kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. Diese Stars haben bereits zugesagt: