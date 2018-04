WWE bestätigt: Nächstes Match des Undertakers beim Greatest Royal Rumble

Die WWE hat bestätigt, dass der Undertaker erneut in den Ring steigen wird: Der Superstar, der bei WrestleMania 34 sein Comeback gegeben hatte, wird am 27. April beim Greatest Royal Rumble in Jeddah antreten - und zwar in einem Sarg-Match.

"Nach seiner triumphalen Rückkehr bei WrestleMania wird der Undertaker beim Greatest Royal Rumble im King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi-Arabien, in einem Sarg-Match gegen Rusev antreten", bestätigte die WWE in einer Erklärung.

Der Dead Man, einer der größten Wrestling-Stars aller Zeiten, hatte seine Karriere vor einem Jahr bei WrestleMania 33 vermeintlich beendet, war dann aber doch noch einmal zurückgekehrt und hatte John Cena am 8. April in New Orleans leicht und locker besiegt. Nun wird seine Saga weiter fortgesetzt.

Das Pay-Per-View-Event in Saudi-Arabien wird weitere hochkarätige Matches bieten, darunter ein Royal Rumble mit 50 Teilnehmern und ein Rematch zwischen Roman Reigns und WWE-Champion Brock Lesnar - diesmal in einem Käfig.