WWE Greatest Royal Rumble: TV, Livestream, Teilnehmer, Kämpfe, Austragungsort

Das WWE Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien ist eines der großen Highlights des diesjährigen Wrestling-Kalenders. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zu der Veranstaltung am Freitag.

Im Mittelpunkt des Events wird dabei der bisher größte Royal-Rumble-Kampf der WWE stehen. 50 Wrestler kämpfen dann darum, wer als letztes noch im Ring steht. Dazu kommen Highlights wie ein Sarg-Match des Undertakers und zahlreiche Meisterschaftsentscheidungen.

Wann und wo findet das WWE Greatest Royal Rumble statt?

Mit dem Greatest Royal Rumble ist die WWE erstmals in Saudi-Arabien zu Gast. Austragungsort ist das King Abdullah International Stadium in Jeddah. Startzeit ist in der mitteleuropäischen Zeitzone bereits um 18 Uhr.

Wo wird das Greatest Royal Rumble im TV/Livestream übertragen?

Das Match wird zwar auf keinem deutschen Fernsehsender live gezeigt, dafür aber komplett vom WWE Network als Livestream übertragen. Der Dienst ist zwar kostenpflichtig, der erste Monat ist allerdings gratis.

Wieso findet das Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien statt?

Die WWE hat mit Saudi-Arabien einen Zehnjahresvertrag über eine "strategische Multi-Plattform-Partnerschaft" abgeschlossen, die auch die Ausrichtung dieses Events umfasst. Die Partnerschaft soll dabei das Reformprogramm "Saudi Vision 2030" unterstützen, in dem Kronprinz Mohammed bin Salman eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung einleiten will.

Das Event steht aber auch stark in der Kritik, da aufgrund des dortigen Frauenbilds keine weiblichen Kämpferinnen zugelassen werden.

WWE Greatest Royal Rumble: Das sind die Kämpfe

Nr. Kampf Art des Kampfes 1 Greatest Royal Rumble Royal-Rumble-Kampf mit 50 Mann 2 Brock Lesnar gegen Roman Reigns Stahlkäfigkampf um die WWE Universal Championship

3 Seth Rollins gegen Finn Bálor gegen Samoa Joe gegen The Miz Leiterkampf um die WWE Intercontinental Championship

4 AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura Einzelkampf um die WWE Championship

5 Jeff Hardy gegen Jinder Mahal Einzelkampf um die WWE United States Championship

6 Bray Wyatt und Matt Hardy gegen Cesaro und Sheamus Tuirnierfinale um die vakante WWE Raw Tag Team Championship

7 Die Bludgeon Brothers (Harper und Rowan) gegen die Usos (Jey und Jimmy Uso) Tag-Team-Kampf um die WWE SmackDown Tag Team Championship

8 Cedric Alexander gegen Kalisto Einzelkampf um die WWE Cruiserweight Championship

9 John Cena gegen Triple H Einzelkampf 10 The Undertaker gegen Rusev Sargkampf

Feststehende Kämpfer für den Royale-Battle-Kampf